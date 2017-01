TPO - Thứ 6 ngày 13 thường bị quan niệm là ngày xui xẻo, nhưng đây cũng là ngày sinh nhật của khá nhiều ngôi sao Hollywood.

Julia Louis Dreyfus

Nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất người Mỹ Julia Louis Dreyfus đã chào đời tại New York vào đúng ngày “xui xẻo” thứ 6, ngày 13/1/1961. Tuy nhiên, cuộc đời và sự nghiệp của Julia Louis Dreyfus khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Julia Louis từng chiến thắng giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất thể loại phim hài với vai diễn trong seri phim Veep. Bên cạnh đó, cô còn là ngôi sao trong loạt phim dài tập Seinfeld (1989-1998), The New Adventures of Old Christine - tạm dịch Cuộc phiêu lưu của Christine). Thời điểm đó, cát- xê của Julia lên tới hàng chục triệu USD cho mỗi vai diễn. Hiện cô sở hữu nhiều căn biệt thự xa hoa ở Los Angeles, Mỹ.

Christopher Plummer

Diễn viên Christopher Plummer sinh ngày 13/12/1929 vào thứ 6 của một mùa đông lạnh giá ở Toronto, Canada. Ông là một diễn viên và nhân vật truyền hình gạo cội trong hơn 5 thập kỷ của làng giải trí Canada.

Nam diễn viên Christopher Plummer trở thành người lớn tuổi nhất nhận giải thưởng Oscar. Chiến thắng ngọt ngào của Christopher Plummer đến ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc vào năm 2012 với bộ phim Beginners. Khi ấy, Plummer đã 82 tuổi và ông chỉ vừa mới nhận đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp qua bộ phim The Last Station hai năm trước đó.

Kat Dennings

Nữ diễn viên Kat Dennings sinh vào thứ 6, ngày 13/1/1986. Dennings là diễn viên nổi tiếng xuất hiện trên truyền hình qua seri phim dài tập: Sex and the City - Chuyện ấy là chuyện nhỏ, Big momma's House - Vú em FBI, Charlie Bartlett - Thiên tài quậy…

Sau này, Dennings gây ấn tượng với vai diễn Darcy Lewis trong phim Thor and Thor: The Dark World.

Kate Walsh

Nữ diễn viên truyền hình nổi tiếng của Mỹ Kate Walsh sinh vào thứ 6 ngày 13/10/1967.

Kate Walsh trở nên nổi tiếng từ vai diễn bác sĩ Addison Montgomery trong bộ phim truyền hình của đài ABC: Grey's Anatomy - Ca phẫu thuật của Grey và phim hài Private Practice - Thực hành cá nhân.

Bên cạnh đó, Kate Walsh còn nổi tiếng trong các bộ phim như: Under the Tuscan Sun và The Perks of Being a Wallflower. Kate Walsh sở hữu một công ty sản xuất các sản phẩm làm đẹp từ năm 2010 mang tên Boyfriend LLC. Tài sản của Walsh ước tính lên tới 14 triệu USD.

Tony Dow

Tony Lee Dow có sinh nhật vào thứ 6, ngày 13 tháng 4 năm 1945 tại Hollywood, California. Anh là một nhà sản xuất phim Mỹ, đạo diễn, nhà điêu khắc và một diễn viên truyền hình nổi tiếng. Dow được biết đến nhiều nhất với vai diễn trong bộ phim sitcom truyền hình Leave It to Beaver (1957-1963).

Kết thúc chương trình sitcom này, anh tiếp tục tham gia các chương trinh truyền hình khác như: My Three Sons, Dr. Kildare (Tiến sỹ Kildare) , Mr. Novak, The Greatest Show on Earth (Buổi trình diễn lớn nhất hành tinh) và Never Too Young (Không bao giờ già)... Anh được vinh danh nhận giải thưởng "Thành tựu trọn đời" của tổ chức Young Artist Foundation (Hiệp hội nghệ sỹ trẻ).

Steve Buscemi

Ngôi sao Steve Buscemi ra đời vào thứ 6 ngày 13/12/1957. Steve Buscemi là một diễn viên và đạo diễn phim người Mỹ. Buscemi đã từng thủ vai chính trong nhiều bộ phim doanh thu cao của Hollywood như: Parting Glances, New York Stories - Truyện ở New York, Mystery Train - Chuyến tàu bí ẩn, Reservoir Dogs - Những kẻ phản bội, Desperado - Kẻ liều mạng, Con Air - Không tặc, Armageddon, The Grey Zone, Ghost World - Thế giới ma quái, Big Fish - Con cá lớn, và The Sopranos....

Buscemi còn tham gia lồng tiếng phim và kinh doanh nhượng quyền thương mại. Ngôi sao này cho biết, ông chẳng hề bận tâm tới con số 13 đen đủi vì bản thân có thể kiểm soát mọi thứ.