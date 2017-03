TPO - Á hậu Việt Nam 2014 tiết lộ, cô đã được đơn vị nắm bản quyền cuộc thi Miss Grand International tại Việt Nam gửi lời mời tham dự cuộc thi, được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 10 tới.

Á hậu Huyền My.

Huyền My cho biết, công ty Elite đã gửi lời mời cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2017 vào tháng 10 tới tại Việt Nam. Sau nhiều lần gặp gỡ để bàn bạc và trao đổi, Á hậu Huyền My đã nhận lời. Đây là cuộc thi Hoa hậu quốc tế đầu tiên mà Huyền My tham gia sau khi giành ngôi Á hậu 1 tại Hoa hậu Việt Nam 2014.

Công ty Elite đã gửi hồ sơ của Huyền My tới ban tổ chức Miss Grand International và nhận được sự đồng ý. Trang fanpage chính thức của cuộc thi này cũng đã đăng tải thông tin Á hậu Huyền My sẽ là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi năm nay.

Sau khi nhận được sự đồng ý từ ban tổ chức Miss Grand International, công ty Elite sẽ gửi hồ sơ của Á hậu Huyền My lên Cục nghệ thuật biểu diễn để xin cấp phép.

Fanpage của cuộc thi Miss Grand International xác nhận Á hậu Huyền My là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi năm nay.

Đây là cuộc thi quốc tế đầu tiên mà Á hậu Huyền My tham gia kể từ khi giành ngôi Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014.

Miss Grand International hay Hoa hậu Hòa bình Quốc tế hiện là một trong 5 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất trên thế giới. Hoa hậu Hòa bình Quốc tế với sự tham dự của các thí sinh đến từ 80 - 90 quốc gia trên khắp thế giới.

Cuộc thi năm nay dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 5/10 đến ngày 25/10/2017 tại Việt Nam ở 3 tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Huế và Kiên Giang.

Năm 2016, người đẹp Nguyễn Thị Loan là đại diện của Việt Nam và cô đã lọt vào top 20. Trong đêm Chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2016 diễn ra tại Las Vegas, Mỹ vào sáng 26/10/2016, người dẫn chương trình Brian White cũng đã chính thức công bố địa điểm tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 là Việt Nam.

Á hậu Huyền My sinh năm 1995, hiện là sinh viên của Học viện thời trang London. Cô sở hữu chiều cao 1m75 cùng số đo ba vòng nóng bỏng và gương mặt khả ái, khả năng diễn xuất ấn tượng trước ống kính. Huyền My tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 và giành ngôi vị Á hậu 1 cùng giải thưởng phụ ‘Trình diễn váy dạ hội đẹp nhất’.

Kể từ sau khi đăng quang, Huyền My luôn xây dựng một hình ảnh sang trọng và không scandal trong mắt công chúng. Không chỉ được yêu mến với gu thời trang đẳng cấp, tinh tế; lối ăn nói duyên dáng, Huyền My còn để lại nhiều ấn tượng đẹp với các công tác từ thiện, xã hội của mình.

Á hậu Việt Nam 2014 cũng đang thể hiện tài năng đa dạng trên nhiều lĩnh vực như làm MC, đóng phim… Vừa qua cô đã có chuyến công tác hai tuần tại Myanmar để tham gia dự án điện ảnh hợp tác giữa hai nước. Cô cũng là một trong những người đẹp Việt hiếm hoi nhận được sự hâm mộ của các khán giả trong khu vực Đông Nam Á.