Á quân Next Top không lo ngại Hoàng Thuỳ, Mâu Thuỷ khi thi Hoa hậu Hoàn vũ VN

Chia sẻ lý do trở lại showbiz khi dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Tiêu Ngọc Linh cho biết bản thân cô còn trẻ, vẫn muốn khám phá, trải nghiệm và học hỏi nhiều điều mới. "Khoảng lặng sau khi đăng quang Á quân Next Top khiến tôi cảm nhận được sự bình an bởi đây cũng là lúc tôi tập trung học tập. Tuy nhiên, đối với tôi, có bằng cấp và tri thức vẫn chưa đủ. Tôi muốn trở thành người thành công trong nhiều lĩnh vực, truyền cảm hứng cho mọi người. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thực sự là một sân chơi phù hợp để tôi thể hiện bản thân", người mẫu tâm sự.

Tiêu Ngọc Linh là một trong những thí sinh được chú ý ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Người đẹp tỏ ra không hề nao núng khi cuộc thi năm nay có nhiều tên tuổi trưởng thành từ Next Top góp mặt. Tiêu Ngọc Linh chia sẻ: “Về chuyện cạnh tranh, ngay từ đầu tôi đã xác định tham gia cuộc thi nhan sắc là nhất định phải có sự cạnh tranh, nếu không là người này cũng sẽ là người khác mà thôi. Các người đẹp khác đều có điểm mạnh, sở trường của mình, bản thân tôi cũng thế. Mình chỉ cần tự tin, chú ý học hỏi và phát huy thế mạnh của mình, nỗ lực hết sức tập trung vào cuộc thi".

Tiêu Ngọc Linh sinh năm 1994, đến từ Hải Dương. Cô cao 1,78 m, nặng 56 kg với số đo 84-62-94. Ngọc Linh được nhiều người hâm mộ đặt cho biệt danh "người đẹp tri thức" khi cô từng là thủ khoa Đại học Ngoại thương năm 2012, 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi và đoạt giải nhì học sinh giỏi tỉnh năm cấp 3 cũng như thành viên đội tuyển quốc gia năm học 2012, được trao học bổng ước mơ và học bổng sinh viên xuất sắc.

