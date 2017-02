TPO - Họa mi nước Anh Adele liên tục chiến thắng những hạng mục quan trọng nhất trong giải Grammy 2017.

Ca sỹ Adele ẵm nhiều giải lớn trong Grammy năm nay.

Giải thưởng Grammy lần thứ 59 bắt đầu vào 20h tối 12/2 tại Trung tâm Staples, Los Angeles, California, Mỹ (giờ địa phương - tức 8h sáng 13/2, giờ Hà Nội).

Adele vui sướng khi nhận giải

của Adele vượt qua

của Beyonce để giành giải thưởng Album của năm. Cô nghẹn ngào bật khóc trên sân khấu và gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ cùng các cộng sự và không quên cảm ơn đối thủ lớn nhất tại Grammy năm nay là Beyonce vì truyền cảm hứng cho cô cùng nhiều nghệ sỹ lớn trên thế giới.

Cô bật khóc xúc động

. Tổng cộng cô giành tới 5 giải thưởng trong tổng số 6 đề cử.

Beyonce khoe bụng bầu trong lễ trao giải Grammy 2017

. Tần suất xuất hiện của cô tại giải thưởng âm nhạc danh giá nhất hành tinh cũng vô cùng ấn tượng và đáng ngưỡng mộ. Tính đến năm 2017, Beyonce đã 62 lần nhận được đề cử tại Grammy. Con số này đưa cô trở thành nghệ sỹ được đề cử nhiều nhất trong lịch sử giải thưởng này.

Album 25LemonadeNgoài giải Album của năm, Adele cũng ẵm luôn giải Thu âm của năm và , Ca khúc của năm, Trình diễn Pop Solo xuất sắc nhất dành cho Hello và Album Pop Vocal xuất sắc nhất dành cho 25Tại giải Grammy năm nay, nữ ca sỹ Beyonce đứng đầu số lượng đề cử, cô góp mặt trong 9 hạng mục trong đó có nhiều hạng mục đặc biệt quan trọng như Album của năm (cho album Lemonade) và Thu âm của năm (cho ca khúc Formation)

Grammy gồm 83 hạng mục giải thưởng là một trong những giải danh giá nhất hành tinh ghi nhận sự cống hiến của các nghệ sỹ, ca sỹ, nhà sản xuất xuất sắc nhất trong 1 năm qua (tính từ 1/10/2015 tới 30/9/2016).

Trong đó những hạng mục quan trọng được thế giới mong chờ nhất là:

Thu âm của năm: Hello của Adele

Album của năm: 25 của Adele

Bài hát của năm: Hello của Adele

Nghệ sỹ mới xuất sắc nhất: Chance The Rapper

Sau đây là một số hạng mục trao giải khác:

Trình diễn Pop Solo xuất sắc nhất: Hello của ca sỹ Adele

Trình diễn Nhóm nhạc/ Song ca Pop xuất sắc nhất: Stressed Out của Twenty One Pilots

Album Pop Vocal xuất sắc nhất: 25 của ca sỹ Adele

Thu âm Dance xuất sắc nhất: Don’t let me Down của The Chainsmokers

Album Dance/Electronic xuất sắc nhất: Skin của Flume