TPO - Bộ phim "She was pretty" từng gây tiếng vang lớn tại Hàn Quốc sẽ được chuyển hoá phiên bản Việt với tên gọi “Mối tình đầu”.

Sau thành công của hai bộ phim điện ảnh "Gái già lắm chiêu" và "Chạy đi rồi tính", bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Namcito bất ngờ tuyên bố tạm gác lại các dự án điện ảnh trong năm nay để trở lại với lĩnh vực phim truyền hình. Họ sẽ kết hợp cùng nhà sản xuất TV Hub Việt hoá bộ phim đình đám "She was pretty". Phiên bản Việt Nam sẽ có nội dung không giống hoàn toàn so với bản gốc Hàn Quốc và dự kiến dài 30 tập. Về nội dung, phần kịch bản Việt hoá do chính đạo diễn Namcito & Bảo Nhân thực hiện.

Hiện tại, diễn viên Angela Phương Trinh là gương mặt đầu tiên được công bố tham gia dự án. Tuy nhiên, Angela Phương Trinh vẫn phải tham gia casting theo yêu cầu của đạo diễn để lựa chọn được vai diễn phù hợp nhất. Đây cũng là vai diễn truyền hình đầu tiên sau 9 năm vắng bóng để tập trung cho điện ảnh của nữ diễn viên sau phim "Tiểu thư lọ lem". Phần hình ảnh được chăm chút bởi đạo diễn hình ảnh Nguyễn Nam.

Bối cảnh phim được chọn lựa đa dạng, từ những khung cảnh lạ mà quen ở Sài Gòn đến nhiều địa danh nổi tiếng khác ở Đà Nẵng, Đà Lạt… Phim dự kiến sẽ ra mắt khán giả truyền hình vào tháng 9 năm 2017.