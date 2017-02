TPO - Trong chuyến thăm Campuchia mới đây, nữ minh tinh Hollywood Angelina Jolie đã trổ tài chế biến côn trùng như nhện, bọ cạp... Cô và các con tỏ ra thích thú khi thưởng thức món ăn đặc biệt này.

Angelina Jolie chuẩn bị nguyên liệu từ côn trùng để nấu ăn.

Trong bài phỏng vấn độc quyền với Angelina Jolie mới đây, BBC đã quay lại những thước phim thú vị về trải nghiệm ăn côn trùng của nữ minh tinh và các con ở Campuchia.

Đoạn video cho thấy, Jolie không ngần ngại tự mình chuẩn bị nguyên liệu là bọ cạp, nhện và dế để nấu ăn. Cô hướng dẫn tỉ mỉ cho các con và những người đi cùng.

Sau đó, Jolie mời mọi người thưởng thức món ăn đặc biệt do cô chế biến. Đáng nói, các con của cô không hề e ngại mà cùng mẹ nếm thử côn trùng. Bé Knox còn so sánh mùi vị côn trùng nấu chín với khoai tây chiên.

Angelina Jolie và con gái ăn côn trùng.

“Tôi luôn nghĩ rằng những con côn trùng là một phần trong chế độ ăn uống. Không chỉ vậy, chúng có vai trò to lớn đối với sự sống còn thời chiến tranh. Khi mọi người không còn gì để ăn, họ chỉ còn cách ăn chúng để có thể tồn tại và họ đã làm như vậy”, nữ diễn viên cho biết.

Ngôi sao Maleficent tiết lộ, lần đầu cô ăn côn trùng vào năm 2002.

Angelina Jolie đến Campuchia lần này để chuẩn bị cho “First They Killed My Father”, tác phẩm điện ảnh do cô sản xuất nói về nạn diệt chủng trong quá khứ ở đất nước này.

Tại buổi trò chuyện với BBC, Jolie cũng có những chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống sau ly hôn. “Chúng tôi đã trải qua giai đoạn rất khó khăn. Những gì tôi quan tâm lúc này các con. Chúng tôi sẽ mãi là một gia đình", nữ diễn viên bộc bạch.