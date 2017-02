TPO - Kể từ sau khi bất ngờ đệ đơn ly dị chồng vào ngày 16/9 năm ngoái, minh tinh Hollywood lần đầu có sự xuất hiện chính thức trước công chúng tại khi đi quảng bá cho bộ phim mới của cô tại Siem Reap, Campuchia.

Nữ diễn viên 41 tuổi trang điểm nhẹ nhàng, diện đầm tông màu đen quen thuộc, thần thái tươi tắn rạng rỡ.

Trong lần quảng bá phim này, Angie đưa cả 6 con theo cùng, gồm có: Maddox 15 tuổi , Pax 13, Zahara 12, Shiloh lên 10 và cặp song sinh 8 tuổi Knox – Vivienne.

Kể từ sau khi đệ đơn ly hôn Brad Pitt, Angie có lối sống khá kín tiếng. Cặp đôi đẹp nhất Hollywood một thời giờ vẫn đang vướng lùm xùm về việc ly dị và phân chia quyền nuôi con sau khi chia tay.

Bộ phim mới “First They Killed My Father” do chính Angelina làm đạo diễn.

Lý giải việc đưa các con tới Campuchia giới thiệu phim, minh tinh nổi tiếng cho biết cô muốn tìm hiểu cuộc sống mà cha mẹ của cậu bé Maddox đã trải qua.



Angelina nhận nuôi Maddox từ một trại trẻ mồ côi ở Battambang, Campuchia vào năm 2002.