TPO - Bố danh hài Công Lý không kìm được nước mắt khi nhắc đến cuộc hôn nhân đổ vỡ của con trai và MC Thảo Vân.

Tình huống trong chương trình “Cháu ơi, cháu à” phát sóng trưa nay (21/1) mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Theo đó, bé Tít (con trai Công Lý- Thảo Vân) đã có cuộc trò chuyện với ông nội là bố đẻ của NSƯT Công Lý.

Bố nghệ sĩ Công Lý lạc giọng, rưng rưng nước mắt khi nhắc đến Thảo Vân.



Trả lời câu hỏi “Khi bố mẹ cháu chia tay, ông có thương mẹ cháu không?” của bé Tít, ông nội đã rưng rưng nước mắt. Bố nghệ sĩ Công Lý xúc động nói không chỉ coi Thảo Vân như một người con dâu mà xem cô như con gái, con đẻ trong nhà. Ông cho rằng, để xảy ra chia tay, mỗi người một nơi như hiện nay thì nguyên nhân ở cả hai người nhưng ông trách Công Lý nhiều hơn.

Được biết, đây là lần đầu tiên bố đẻ nghệ sĩ Công Lý nói về cuộc hôn nhân đổ vỡ của con trai. Ông tâm sự với cháu nội: “Khi bố mẹ cháu chia tay, ông bà bị sốc, có gì đó hẫng hụt thay đổi. Ông cảm thấy có những điều không vừa ý. Cả ông và bà đã suy nghĩ nhiều vì đây không phải lần đầu mà là lần thứ hai. Khi bố mẹ cháu chia tay, ông đã bị bệnh rồi nên bà đã tóm tắt để ông biết nội dung thôi.

Ông trách bố cháu nhiều hơn vì đã là nguyên nhân chia tay thì do cả hai nhưng ông vẫn trách bố cháu hơn. Như bây giờ người ta nói chia tay không phải chuyện lớn nhưng ông nghĩ đừng bao giờ đổ cho số phận mà cái chính là do mình không nghiêm túc với mình, sống cảm tính và không có lý trí. Ông và bà cũng nhiều mâu thuẫn lắm, nhiều lúc nghĩ đến chia tay nhưng phải nghĩ đến những điều lớn hơn như sự nghiệp, trách nhiệm với con cái. Mình biết hi sinh mình thì sẽ gắn vào nhau.

Cho đến bây giờ ông vẫn rất thương mẹ cháu. Mẹ cháu là một người rất tốt, cư xử với gia đình nhà chồng cũng như gia đình bên ngoại đều tốt. Mẹ cháu cũng là người rất có trách nhiệm, sống tình cảm.

Ông coi mẹ cháu như con đẻ, có nhiều điều có khi ông không nói với bố cháu nhưng ông tâm sự và nói với mẹ cháu. Ông thương mẹ cháu. Ông còn khoẻ mạnh là mẹ cháu cũng rất mừng. Dù bố mẹ cháu chia tay rồi nhưng ông coi mẹ cháu như con đẻ. Ông tin là mẹ cháu cũng hiểu ông”.

NSƯT Công Lý không cầm được nước mắt khi nghe bố tâm sự.



Trước đó, khi chương trình “Cháu ơi, cháu à” phát sóng số đầu tiên, MC Thảo Vân dành nhiều lời khen cũng như cảm kích cho ông nội Tít như: “Ông nội đúng là hình ảnh một người ông hiền từ, bao dung, mẫu mực. Nghe ông dạy con, nghe giọng ông có một khoảnh khắc lạc đi khi nói rằng con cần biết làm nhiều thứ để giúp mẹ, vì mẹ chỉ có một mình mà mẹ muốn oà khóc! Mẹ tin tíc tắc ấy hầu hết khán giả không nhận ra, nhưng mẹ thì nhận rõ, và mẹ hiểu ông vẫn luôn thương mẹ, ông vẫn luôn nhân hậu như thế. Có lẽ đấy cũng là lý do quan trọng để con đã lớn lên với trái tim nồng ấm, khi bên con là cả một trời yêu thương”.

Qua những chia sẻ này, người hâm mộ vô cùng xúc động trước tình cảm mà MC Thảo Vân dành cho bố nghệ sĩ Công Lý cũng như tình thương mà ông nội Tít dành cho hai mẹ con nữ MC.