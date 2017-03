Anh từng đứng đầu bảng xếp Billboard Hot 100 với ca khúc I'll Be Your Everything vào năm 1990. Nam ca sĩ có tổng cộng 9 album phòng thu và vẫn tiếp tục đi lưu diễn trong suốt sự nghiệp của mình.

Sau thời gian dài đi hát, Tommy Page quyết định rẽ hướng sang con đường sản xuất âm nhạc. Anh giữ cương vị giám đốc âm nhạc hãng ghi âm Reprise Records của Warner Bros. Anh cũng từng có thời gian làm việc tại Pandora, công ty truyền thông Cumuls và tạp chí âm nhạc Village Voice.

Tommy Page mặc dù không phải nghệ sĩ hàng đầu của làng nhạc thế giới nhiều năm qua nhưng anh vẫn được tôn sùng và được xem là người anh gạo cội dẫn dắt nhiều thế hệ ca sĩ trẻ ở dòng nhạc ballad.