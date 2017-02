TPO - Sau khi mê mẩn món bún chả trong lần sang Việt Nam biểu diễn hồi cuối năm 2016, nam ca sõ Thomas Anders của nhóm Modern Talking đã không quên nhắn nhủ người bạn thân là 'nữ hoàng nhạc pop' thập niên 80 Sandra thưởng thức món ăn này khi tới Việt Nam vào tháng 3.

Sau chuyến biểu diễn thành công rực rỡ ở Việt Nam vào cuối 2016, thành viên nhóm Modern Talking vô cùng hạnh phúc. Anh đã chia sẻ niềm vui đó với những người bạn thân thiết của mình, trong đó có nữ hoàng nhạc pop thập niên 1980.

Đây là một trong những lý do khiến Sandra quyết định gật đầu với nhà tổ chức. Cô tò mò muốn biết sự đón nhận của khán giả mảnh đất hình chữ S - những người mà Thomas đã ngợi khen là vô cùng nồng nhiệt và máu lửa.

Thomas Anders rất ủng hộ quyết định của cô bạn thân: “Anh ấy nói với tôi rằng khán giả Việt Nam rất tuyệt vời. Đó là lý do tôi sẽ đến Việt Nam trước một tuần để làm quen với thời tiết và có nhiều thời gian tham quan đất nước các bạn”. Không những thế, Thomas Anders còn “nhắn nhủ” với người bạn của mình rằng đừng quên nếm thử món bún chả Việt Nam.

Sandra rất thân thiết với Thomas Anders của nhóm nhạc huyền thoại Modern Talking.

trong một lần trả lời phỏng vấn trên đài ZDF (Đức), Sandra thổ lộ rằng cô hâm mộ chàng trai lãng tử trong ban nhạc Modern Talking từ những năm 80, và việc họ trở thành bạn thân như hiện tại là một cơ duyên.

Là những nghệ sỹ cùng thời, Thomas Anders, chàng trai lãng tử trong ban nhạc Modern Talking với Sandra hiện là đôi bạn rất thân thiết. Họ tình cờ gặp nhau trên đảo Ibiza. Sau này,

Bài hát The Night is Still Young nằm trong album “Back to Life” (2009) là sự kết hợp thú vị giữa giọng ca ngọt ngào đường mật của Thomas Anders với chất giọng hơi khàn đầy cá tính của Sandra. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc đã được hai nghệ sỹ cùng đứng chung biểu diễn trên nhiều sân khấu quốc tế.

Theo ban tổ chức đêm nhạc Bad Boys Blue & Sandra vào ngày 11/3 tới, ekip âm thanh ánh sáng cho đêm nhạc lần này cũng chính là những chuyên gia hàng đầu nước Đức đã từng thực hiện cho liveshow Modern Talking ft Thomas Anders năm 2016.

Đêm nhạc Sandra - Bad Boys Blue sẽ diễn ra vào ngày 11/3 ở Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Đêm nhạc nằm trong chuỗi sự kiện âm nhạc Legend Concert, tiếp nối thành công của những Kenny G Live in Concert (2015), Boney M & Chris Norman ex Smokie (2016) và Modern Talking ft Thomas Anders (2016).