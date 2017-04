Suboi tiếp tục đánh dấu chặng hành trình mới của mình khi đặt chân đến Sahara, nơi mà khi nhỏ cô chỉ mơ mộng qua truyện đọc.

Bên cạnh tình yêu mãnh liệt dành cho âm nhạc thì đi du lịch, khám phá vùng đất mới chính là niềm đam mê bất tận của Suboi. Chính những chuyến chu du thế này mang đến cho cô thật nhiều năng lượng cùng nguồn cảm hứng mới trong công việc, đặc biệt là âm nhạc.

Vừa qua, nữ rapper có chuyến đi thú vị, khám phá vùng sa mạc Sahara. Đây chính là nơi mà ngày nhỏ Suboi mơ ước một lần được đặt chơi tới khi chỉ đọc qua truyện.

Trong cái khắc nghiệt của thiên nhiên, Suboi đến trải nghiệm và khám phá nó ở những nét đẹp yên bình nhất giữa những khó khăn, đặc trưng nhất của vùng đất này. Suboi được một người bạn hỗ trợ quàng khăn để tránh cái nắng và cát bay vào mặt.

“Có những điều cơ bản mà khi quen sống trong tiện nghi, mình đã coi nó như một sự ưu đãi, một điều tất nhiên để rồi tìm kiếm cái gì đó đâu đâu. Tôi đang nói hơi thở, nước và điện. Sống ngoài này nếu có lỡ đi gần bão cát, một cơn xoáy nhỏ thôi cũng có thể làm bạn khó thở, cát bay hết vào mắt vào miệng, mà nói gì cho xa, đang ngồi gió mạnh một cái cũng xong…” - Suboi tâm sự.

Nữ rapper tiếp tục chia sẻ về những khắc nghiệt của mẹ thiên nhiên tại vùng đất này: “Tất nhiên nhiệt độ ở đây nóng và khô. Nếu không uống nước thì bạn biết rồi đó, từ khô da khô họng đến cảm nắng đổ bệnh, người ta có thể không ăn cho mấy ngày chứ nước mà không có thì chỉ có chết sớm. Chưa kể sáng lạnh 13 độ C đến trưa 29 - 30 độ C, chiều tối xuống thì mát tầm 19 độ C, quần áo mang theo cũng phải tính”.

Nữ rapper hào hứng cưỡi lạc đà.

Tuy nhiên, Suboi cũng không ít lần “hoa mắt” trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên nơi đây.

Có lúc thì trời nắng nóng gay gắt, có lúc lại lạnh đến 13 độ C.

Cô nàng cá tính này còn phát hiện thêm một điều đặc biệt là Saha trong tiếng Ả Rập dùng như một từ chúc sức khoẻ, tốt lành đến người khác.

Vừa qua, Suboi tiếp tục đánh dấu hình ảnh của mình “trong bảng vàng thành tích” khi lọt Top 30 người trẻ dưới 30 tuổi thành công nhất châu Á. Và cô chính là đại diện Việt Nam duy nhất nằm trong danh sách này.