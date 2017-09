Các nhóc tỳ nhà sao Việt đã có buổi khai giảng năm học mới như thế nào?

Sáng nay (5/9), nhiều sao Việt quyết định tạm gác công việc thường ngày để có thể tự tay đưa nhóc tì của mình đến trường khai giảng.

Nam ca sĩ Tuấn Hưng, Hoàng Bách,... không quên khoe loạt hình ảnh của các "cậu ấm cô chiêu" cắp sách đến trường. Đồng thời bày tỏ sự bồi hồi không kém khi được sống lại trong không khí của buổi tựu trường ý nghĩa.

Trái ngược lại với cảm xúc của các nhóc tì nhà sao Việt khác, cậu con trai của ca nhạc sĩ Only C đã khóc "bể trời" trong ngày khai trường. Lý do mà Ngân Hà (vợ nhạc sĩ Only C) chia sẻ trên trang cá nhân là vì có lẽ vì cậu nhóc đã chơi quá vui 3 ngày nghỉ lễ nên... quên học!