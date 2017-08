Cao Thái Sơn: “Tôi suy sụp khi đầu tư vào 1 công ty lừa đảo chuyên nghiệp“

Trong cuộc trò chuyện mới đây, Cao Thái Sơn khiến tôi bất ngờ bởi anh của hiện tại đã khác xưa rất nhiều.Cao Thái Sơn bây giờ chín chắn và thận trọng hơn trong cách nói. Anh cũng không còn thích những thứ ồn ào, bon chen của showbiz nữa...- Ở tuổi 32, Cao Thái Sơn có thấy thỏa mãn với những thành công mà mình đã đạt được không?Với những gì đang có chỉ gọi là một chút thành công so với các mục tiêu tôi đã đặt ra.Càng trưởng thành và bước ra ngoài cuộc sống, tôi thấy mình càng bé nhỏ và chưa là gì so với nhiều người. Tôi vẫn cần phải cố gắng và học hỏi hơn nữa.Nếu như năm ngoái tôi chọn cuộc sống yên bình, đơn giản thì năm nay tôi trải nghiệm thêm rất nhiều ở các lĩnh vực khác ngoài âm nhạc.Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, vấp ngã nhưng tôi cũng đã rút ra cho mình một cơ số bài học xương máu. Tôi cũng nhận ra rằng, muốn thành công thì phải luôn nỗ lực, chấp nhận cực khổ, gian nan thậm chí là máu và nước mắt. Không có gì đến dễ dàng cả.- Có vẻ Cao Thái Sơn hơi tham lam vì mấy ai ở tuổi đời như anh mà có đầy đủ biệt thự tiền tỷ, xe hơi tiền tỷ và danh vọng như vậy đâu?Thật ra đã có một khoảng thời gian, tôi bỏ hết mọi thứ xung quanh để tìm kiếm sự bình yên, tránh xa thị phi showbiz. Tôi chỉ dành toàn bộ thời gian cho gia đình, đi diễn và du lịch. Thế nhưng với tính cách quen được bận rộn, tôi nhanh chóng cảm thấy chán với cuộc sống đó.Cuối cùng, tôi lại để mình xoáy vào guồng quay công việc mới và tôi coi đó vừa là thử thách vừa là niềm vui riêng của bản thân.Mục tiêu của tôi bây giờ là phấn đấu hết sức có thể để xây dựng một cuộc sống kinh tế ổn định, lâu dài. Và tôi hi vọng đến một thời điểm nào đó tôi sẽ không phải lo về tiền bạc nữa mà chỉ dành thời gian để đi du lịch với những người mình yêu thương.- Anh vừa chia sẻ việc đầu tư vào lĩnh vực mới giúp anh có nhiều bài học xương máu. Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn không?