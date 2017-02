Ra Giêng là quãng thời gian 'trên từng cây số' của danh hài Chiến Thắng bởi anh đi diễn ở Hội làng suốt. Chính vì thế nửa tỉ một tháng là cát sê cao ngất mà danh hài nhận được sau các show diễn.

Danh hài Chiến Thắng rất đắt show đám cưới, hội làng

Gặp danh hài Chiến Thắng mùa mùa Lễ hội quả rất khó khăn bởi sáng gọi điện anh bảo đang ở tỉnh này, chiều đã thấy anh sang tỉnh khác, thời gian ở nhà gần như là không có. Tranh thủ sau giờ diễn, danh hài Chiến Thắng dành cho phóng viên cuộc trò chuyện ngắn.

Cứ tưởng anh chỉ diễn đám cưới, hoá ra Lễ hội anh cũng 'phủ sóng' thế này thì cát sê anh cao ngất ngưởng ấy nhỉ?

- (Cười) Đâu có! Mấy năm nay, tôi cũng vẫn diễn Lễ hội đấy chứ, mùa lễ hội tôi đi suốt, mùa cưới cũng đi suốt. Hầu như là diễn quanh năm. Được Tổ nghề thương và khán giả yêu mến thế nên tháng Cô hồn người ta thường bảo chả làm ăn gì được thì tôi cũng đi diễn suốt. Cát sê diễn hội làng của tôi tầm 40 triệu đồng.

Thế thì cát sê diễn đám cưới của anh chắc cao hơn nhiều so với cát sê diễn hội làng?

- Không, tôi đều lấy bằng nhau, đều tầm 40 triệu đồng. Tuy nhiên, diễn ở đám cưới, tôi hay được gia chủ lì xì thêm bởi họ bảo tôi duyên. Qua tôi cũng vừa chạy sô 2 đám cưới, có đám ưng quá lì xì thêm cho tôi 20 triệu đồng nữa. Nói chung, mùa cao điểm như thế này thì tôi đi diễn suốt. Trung bình tầm 500 triệu đồng/tháng.

Cứ diễn đám cưới, hội làng suốt, có khi nào anh cảm thấy bản nhàm chán, chán cả chính bản thân mình không?

- Không! (cười lớn). Có gì đâu, nghệ sĩ mà, họ yêu mến thì họ mới mời mình đi diễn. Mời một năm họ ưng năm sau họ mới mời lại. Với lại, đi diễn quen rồi, diễn xong mọi người lại xúm vào chụp ảnh cũng quen rồi. Giờ ở nhà 2 hôm là tôi cảm thấy nhớ nghề lắm, không chịu được. Thế nên không hẳn vì tiền, cũng không hẳn diễn ở sân khấu sang hay hèn mà vì yêu nghề, cứ có show mời là tôi sắp xếp thời gian để đi.

Anh có buồn khi nhiều người bảo rằng Chiến Thắng diễn mãi một kiểu ngọng mà không thay đổi cho mới mẻ?

- Nói thật với bạn, nói ngọng đâu phải dễ. Và nghĩ ra được kịch bản cho nhân vật ngọng cũng khó không kém. Tôi cũng phải vắt óc ra suy nghĩ để diễn sao cho duyên. Đôi khi, nói ngọng lại là thương hiệu của tôi. Giống như trong hài "Làng ế vợ 3", nhiều người cũng bảo sao tới tập 3 rồi mà tôi vẫn nói ngọng. Đó là cả một câu chuyện dài kỳ và nhân vật xuyên suốt chứ. Giống như cô dâu 8 tuổi vậy thôi, có cả hàng nghìn tập mà cũng câu chuyện như thế mà khai thác mãi chẳng hết, mọi người thì vẫn háo hức chờ đợi kết thúc đó thôi.

Đi diễn nhiều ở tỉnh, có khi nào anh bị fan cuồng lên sân khấu "cưỡng hôn" hoặc bị 'chai nước bay' phi trúng đầu không?

- Rất may, 2 kiểu như bạn nói tôi không bị bao giờ. Nhưng tôi lại toàn được mời rượu khi đang diễn (cười lớn). Có thể do tôi toàn diễn hội làng với đám cưới, toàn ngày vui nên có nhiều người uống rượu. Có lần khi đang diễn, khán giả cầm rượu lên mời tôi, tôi đành từ chối nói: "Bác để em lao động nghệ thuật kiếm tí tiền nuôi các cháu, xong em sẽ tiếp bác". Thế là họ cười to rồi lại vui vẻ xuống.

Có lần khác, tôi đang diễn có một bác say đi xiêu vẹo cũng lên mời tôi rượu. Tôi bèn biến bác đó thành nhân vật trên sân khấu của tôi luôn. "Đấy các bác xem, đây là người hàng xóm thân thiết nhất của tôi, anh ấy quý mến tôi đến độ tôi đi đâu anh ấy cũng theo...". Kiểu kiểu thế rồi tôi dẫn bác đó vào trong sân khấu. Rất may là không có khán giả nào phản ứng gì mà còn hào hứng với màn đó của tôi.

Kỳ thực, diễn viên đang diễn mà được tặng hoa, mời rượu thì quả là vui, vì họ tỏ lòng cảm ơn mình vì đã làm cho họ hài lòng. Thế nhưng, những lúc như vậy bọn tôi có thể bị mất tập trung, chuyện quên lời là có xảy ra.

- Cám ơn anh!

