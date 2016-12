15 phút dừng chân biểu diễn tại sân khấu thô sơ của ca sĩ Mỹ Tâm đã để lại nhiều cảm xúc đặc biệt cho anh chàng khiếm thị.

Nguyễn Đức Mạnh - chàng trai song ca cùng ca sĩ Mỹ Tâm

Anh chàng khiếm thị sở hữu giọng ca ấm áp, vừa có cơ hội đứng trên sân khấu cùng ca sĩ Mỹ Tâm trong đêm Noel 24/12 là Nguyễn Đức Mạnh (sinh năm 1988, ở Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội).

Anh chàng không hề biết người song ca cùng mình là nữ ca sĩ nổi tiếng. Ảnh: Jun Dat

Trong đêm Giáng sinh vừa qua, sự xuất hiện bất ngờ của ca sĩ Mỹ Tâm ở sân khấu giản đơn với ánh đèn thô sơ trên đường Hoàng Cầu do Đoàn nghệ thuật nhân đạo Thăng Long tổ chức khiến các nghệ sĩ khuyết tật ở đó không khỏi bất ngờ và hạnh phúc.Nguyễn Văn Quang, cán bộ tổ chức Đoàn nghệ thuật chia sẻ: 'Vui quá chứ, có ca sĩ nổi tiếng đến thăm và giao lưu với các em khuyết tật mình thực sự rất cảm động. Lúc đấy, chị Mỹ Tâm cũng cảm động, chị lên tặng hoa cho em Mạnh. Tuy nhiên, vì mọi người sau đó kéo đến đông nên chị chỉ ghé lại có 15 phút'.Mọi người ai nấy đều không giấu nổi cảm xúc nhưng chính nhân vật đặc biệt được song ca cùng cô nàng Tóc nâu này thì lại không hề hay biết. Anh Đức Mạnh chia sẻ: 'Lúc mình đang hát bài Sa mưa dông thì thấy rất đông người vỗ tay. Sau đó một chị lên sân khấu và bảo em hát hay quá, chị tặng em bó hoa, rồi hát giao lưu. Khi ấy mình không biết người đang hát cạnh là chị Mỹ Tâm vì dòng nhạc trẻ mình không hay nghe và giọng của chị thì khác trong đĩa quá. Phải đến lúc xuống sân khấu, mọi người bảo thì mới biết đó là chị Mỹ Tâm'.Quả thật, hành động đẹp từ chính cái tâm của nữ ca sĩ trong đêm Giáng sinh không khác gì món quà từ ông già Noel, vừa khơi dậy không khí sôi động ở một sân khấu buồn tẻ vừa sưởi ấm trái tim mỗi số phận kém may mắn nơi đây.'Mình thực sự, thực sự rất là vui và hạnh phúc. Thậm chí vinh dự nữa khi chỉ là một người hát nghiệp dư nhưng lại được song ca với ca sĩ nổi tiếng như thế. Mình đã không giấu nổi cảm xúc và gọi về khoe với bố mẹ. Mọi người trong gia đình đều vui và động viên cố gắng hát hay hơn nữa để sau này sẽ có cơ hội lần hai may mắn như vậy' - anh Mạnh tâm sự.'Mình cám ơn chị Mỹ Tâm rất nhiều vì đã giúp mình vượt qua mặc cảm của bản thân. Mong chị sẽ hát hay hơn nữa để có nhiều fan hâm mộ (cười)' – anh Đức Mạnh chia sẻ thêm.Được biết, Đức Mạnh là một trong những số phận kém may mắn bị khiếm thị bẩm sinh vì nhiễm chất độc màu da cam. Dù không được sinh ra với một cơ thể trọn vẹn như mọi người, nhưng anh được trời phú cho giọng ca vàng đầy truyền cảm.Từ bé, anh đã có niềm yêu thích đặc biệt với âm nhạc đặc biệt là dòng quê hương và bolero. Do đó, anh quyết định theo học cùng lúc văn hóa và thanh nhạc ở trường Nguyễn Đình Chiểu (Lạc Trung, Hà Nội) dành cho trẻ khiếm thị trước khi đóng góp lời ca tiếng hát ở Đoàn nghệ thuật nhân đạo Thăng Long.Đức Mạnh cho biết, đã được 5 năm kể từ khi cùng mọi người trong Đoàn thắp lên niềm tin yêu cuộc sống từ những chương trình ca hát đường phố gây quỹ thiện nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội vào mỗi tối.'Ở đây mọi người rất nhiệt tình và chăm sóc chu đáo. Lúc có việc ở gia đình, Đoàn sẵn sàng để xe đưa đón mình về quê. Còn mỗi lúc đi diễn về, người ở Trung tâm đều hỗ trợ tận tình mọi sinh hoạt, giặt giũ sau đó' – anh chàng chia sẻ.Không chỉ Đức Mạnh cảm thấy lạc quan và ấm áp trong mái nhà của Đoàn nghệ thuật nhân đạo, mà tất cả mọi người ở đó cũng được an ủi và sẻ chia từ tấm lòng chân thành của anh chàng khiếm thị này.Anh Nguyễn Văn Quang chia sẻ thêm: 'Đức Mạnh sống rất tốt, hòa nhập với mọi người, lại còn hát hay nữa. Tuy nhiên, em và mọi người ở đây thiệt thòi quá. Cuộc sống nhộn nhịp ngoài kia nhưng lại không thấy gì cả. Đi lại cũng hạn chế vì bao giờ cũng cần người đi kèm. Thật khổ'.