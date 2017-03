Mang tiếng khiến bạn gái cũ uống thuốc độc tự tử, nam diễn viên gọi điện tâm sự với Thu Ngọc và quyết định kết hôn với cô chỉ sau vài ngày trò chuyện.

Chiến Thắng là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng lận đận trong chuyện tình duyên. Trước khi đến với người vợ hiện tại, anh đã trải qua 2 cuộc hôn nhân tan vỡ và mối tình ồn ào với bạn gái kém 18 tuổi tên Ngọc Ánh. Chuyện đời tư của Chiến Thắng được nhiều người để ý từ khi anh đột ngột chia tay Ngọc Ánh chỉ ít ngày trước khi đăng ký kết hôn. Nguyên nhân được Chiến Thắng chia sẻ là do sự khác biệt về tính cách, quan điểm sống.

Mối tình này càng trở nên ầm ĩ khi Ngọc Ánh tiết lộ cô đã uống thuốc độc tự tử nhưng được gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Sau khi tỉnh táo trở lại, bạn gái cũ của Chiến Thắng chia sẻ cô quá đau buồn vì chuyện tình cảm tan vỡ và không biết làm cách nào để vượt qua cú sốc này. Bản thân cô vẫn còn rất yêu Chiến Thắng nhưng anh kiên quyết không trở lại bên cô.

Chiến Thắng và bạn gái cũ Ngọc Ánh.

Sau khi thông tin này được lan truyền, Chiến Thắng bị nhiều người chỉ trích vô tâm vì để bạn gái cũ tìm đến cái chết sau chia tay. Nhiều khán giả còn gay gắt trước việc anh lấy lý do bận đi quay phim để không vào thăm Ngọc Ánh trong bệnh viện. Bị dồn vào đường cùng, Chiến Thắng mới bức xúc lên tiếng giải thích anh không thể hàn gắn với bạn gái cũ bởi cô đã lừa dối anh.

Trong hơn một năm yêu Chiến Thắng, Ngọc Ánh giấu kín chuyện cô từng lấy chồng và có con riêng. Chỉ trước khi đăng ký kết hôn vài ngày, anh mới hay biết và bàng hoàng nhận ra mình đã bị lừa dối suốt một thời gian dài. Khi phát hiện Ngọc Ánh bỏ con cho bố mẹ trông để đến với mình, Chiến Thắng nhất quyết chia tay và mong muốn giữ mọi chuyện trong êm đẹp để giữ thể diện cho bạn gái cũ. Tuy nhiên, việc Ngọc Ánh chia sẻ với báo chí chuyện uống thuốc độc tự tử vì tình yêu tan vỡ đã khiến mọi chuyện trở nên ồn ào.

Lúc vụ lùm xùm với người yêu cũ chưa kịp lắng xuống, Chiến Thắng lại gây bất ngờ với người hâm mộ khi bí mật kết hôn lần thứ ba. Bà xã anh tên Thu Ngọc, sinh năm 1990, kém anh 15 tuổi và từng là cô giáo dạy tiểu học ở Phú Thọ. Chia sẻ về cơ duyên đến với người vợ hiện tại, Chiến Thắng cho biết anh gặp cô cách đây 2 năm trong một lần đi biểu diễn ở địa phương và từ đó hai người thỉnh thoảng nhắn tin, gọi điện cho nhau. Bẵng đi một thời gian cắt đứt liên lạc, đến khi vướng phải vụ lùm xùm với Ngọc Ánh, Chiến Thắng mới gọi điện lại cho Thu Ngọc để dốc bầu tâm sự. Sự đồng cảm, sẻ chia ở Thu Ngọc khiến anh cảm thấy nguôi ngoai nỗi cô đơn và quyết định đi đến hôn nhân chỉ sau vài ngày trò chuyện trên điện thoại. Nam diễn viên hài hóm hỉnh chia sẻ chuyện tình của anh và bà xã như "chiến dịch Điện Biên Phủ trên không" vì tổng thời gian từ khi bắt đầu yêu đến ngày chính thức làm đám cưới chỉ vỏn vẹn 12 ngày.

Kết hôn lần thứ ba một cách chóng vánh nhưng Chiến Thắng chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã quyết định sai. Anh đến với bà xã Thu Ngọc không phải chỉ để cho "có đôi có cặp" mà còn mong muốn các con anh, đặc biệt là bé Dung Nhi, có thêm người chăm sóc, dạy dỗ trong khi bố phải đi diễn biền biệt suốt ngày.

Diễn viên Chiến Thắng và bà xã Thu Ngọc.

Sau hai lần ly hôn, Chiến Thắng có 3 người con. Trong đó Trí Bảo (17 tuổi) và Dung Nhi (12 tuổi) là kết quả của cuộc hôn nhân đầu tiên, còn Thảo My (6 tuổi) là con chung của anh với người vợ thứ hai. Duy chỉ có cô con gái thứ hai Dung Nhi ở với Chiến Thắng tại căn biệt thự 5 tầng rộng gần hơn 400 mét vuông ở Phúc Yên (Vĩnh Phúc) trong khi hai bé còn lại ở cùng mẹ tại Hà Nội. Từ ngày kết hôn với Chiến Thắng, bà xã anh quyết định bỏ công việc giáo viên ở Phú Thọ để dành hết thời gian chăm lo cho gia đình, săn sóc và bảo ban chuyện học hành cho bé Dung Nhi mỗi ngày. Đáp lại sự chu đáo, ân cần của Thu Ngọc, bé Dung Nhi gọi cô bằng "mẹ" xưng "con" rất trìu mến. Dù mới sống chung được vài tháng nhưng cả hai đã rất thân thiết, gần gũi. Mỗi cuối tuần, bà xã Chiến Thắng đều lên Hà Nội đón hai con riêng của anh về Phúc Yên để cả ba anh em được đoàn tụ.

Điều hạnh phúc nhất đối với Chiến Thắng lúc này là được chứng kiến tình cảm tốt đẹp giữa vợ mới và các con riêng của mình. Đôi mắt anh ánh lên rạng ngời khi kể lại câu chuyện cô con gái út Thảo My gọi bà xã anh là "mẹ mới". Mỗi lần từ Hà Nội về chơi, bé Thảo My đều quấn lấy "mẹ mới", thậm chí đòi nằm cạnh cô mới chịu ngủ. Có lần bé Thảo My cứ nằng nặc đòi bố mẹ cho mượn nhẫn cưới rồi nắm chặt trong lòng bàn tay và nói: "Để con cầm hộ cho, phải như thế này thì bố mẹ mới không bỏ nhau được".

"Tôi hay nói vui với bà xã 'Cứ như em sinh ra chúng nó' vì giữa bà xã và các con không có khoảng cách gì cả. Đối với tôi, của cải vật chất cũng chẳng bằng nhìn thấy điều đó". Sau hai lần hôn nhân đổ vỡ và vụ chia tay ồn ào với Ngọc Ánh, Chiến Thắng cảm thấy mình đã tìm được bến đỗ bình yên cho cuộc sống.

Bà xã hiện tại của Chiến Thắng và bé Thảo My - con gái út của anh với người vợ thứ hai.

Ngoài những bữa cơm đầm ấm hay tiếng cười nói rộn ràng hơn, Chiến Thắng thấy cuộc sống của mình không có nhiều xáo trộn sau khi có vợ. Anh nhờ bà xã quản lý lịch biểu diễn nhưng bản thân vẫn đảm nhiệm công việc "tay hòm chìa khóa" trong gia đình. Nam diễn viên chia sẻ: "Vợ tôi chẳng bao giờ đòi hỏi chuyện tiền nong. Tôi đưa bao nhiêu thì cô ấy biết đến đấy. Hàng tháng tôi vẫn đưa tiền để vợ chợ búa, mua sắm thoải mái và không bao giờ để cô ấy thiệt thòi". Tuy vậy, Chiến Thắng vẫn hỏi ý kiến bà xã mỗi khi chi tiêu những khoản tiền lớn.

"Tôi thấy yêu đời và yêu nghề nhiều hơn. Việc đi làm hay chạy sô liên tục đối với tôi giờ cũng không thấy mệt mỏi như trước", nam diễn viên vừa tủm tỉm cười vừa chia sẻ về cuộc sống sau khi có vợ.

Chiến Thắng sinh năm 1975, là diễn viên hài được nhiều người yêu thích với loạt tiểu phẩm Nói xấu vợ, Cười hay khóc,... Anh cũng là một trong những cây hài đắt sô nhất khu vực phía Bắc hiện nay.