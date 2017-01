TPO - Cô bé Xiamara Vigor (Xia Vigor) 7 tuổi mang hai dòng máu Anh- Philippines trở nên nổi tiếng toàn cầu khi tham gia chương trình truyền hình thực tế dành cho thiếu nhi ăn khách hiện nay ở Philippines có tên gọi Your Face Sounds Familiar: Kids, một chương trình thử tài ca hát của thiếu nhi bằng việc bắt chước các ca sỹ nổi tiếng.

Xiamara ăn vận và trang điểm giống hệt danh ca Taylor Swift

Tại trường quay trực tiếp, Xiamara Vigor đã chinh phục được các giám khảo. Xiamara đã trình diễn bài hát You Belong With Me của nữ ca sĩ Taylor Swift tuyệt vời đến mức khiến những khán giả không ngừng la hét khi xem cô bé biểu diễn. Đặc biệt, cách ăn mặc, đầu tóc và phong cách biểu diễn của Xiamara giống Taylor Swift không chê vào đâu được.

Cô bé 7 tuổi biểu diễn bốc lửa

Đoạn video clip cô bé biểu diễn được đưa lên Youtube chỉ chưa đầy 2 phút đã nhận được hơn 2 triệu lượt xem. Xiamara cho biết, bé rất hâm mộ Taylor Swift và luôn muốn đươc giống cô ấy. Nhà sản xuất chương trình của kênh ABS BCN, một kênh truyền hình lớn của Philippines cho biết, cô bé này sẽ trở thành một ngôi sao lớn.

Bố của Xiamara là người Anh, tên Alan Virgo và mẹ người Philippines Christy. Hai người quen nhau qua mạng cách đây 11 năm và có với nhau hai người con. Trên Xiamara là người anh trai 9 tuổi.

"Công chúa nhạc đồng quê" Taylor Swift.

Xiamara ngoài đời cùng bố và anh trai

Năm ngoái, Ximara đã từng đoạt giải nhất cuộc thi tài năng trên truyền hình Mini Me bằng việc bắt chước ca sỹ Selena Gomez và hát bài Love You Like A Love Song, với giải thưởng trị giá 6.000 USD và thu hút hơn 300 triệu lượt người xem trên Youtube.

Ngoài tham gia ca hát, cô bé đã sớm nổi tiếng ở Philippines khi tham gia một số bộ phim truyền hình nhiều tập.

Chương trình Your Face Sound Familiar: Kids là chương trình truyền hình phát hàng tuần trên kênh ABS- CBC, một kênh truyền hình lớn ở Philippines. Mỗi tuần sẽ có 8 em nhỏ biểu diễn và người thắng cuộc cuộc thi tuần được tặng 1.000 USD và một số đồ chơi. Sau 12 tuần sẽ tìm ra người chiến thắng chung cuộc với giải thưởng trị giá 2 triệu peso ( tương đương 40.000 USD), một nửa số tiền này sẽ được dùng làm từ thiện.

Bà nội của Xiamara cho biết, bà rất tự hào về cô cháu gái bé nhỏ. Bà cho biết, Xiamara đã rất tự tin từ lúc mới 3 tuổi. Lúc đó, cô bé đã biết đọc thơ và có trí nhớ rất tốt, có thể học thuộc lòng nhiều bài thơ.