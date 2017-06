Con trai Hoài Linh may mắn là một trong số 14 người được chọn từ cả nghìn hồ sơ ứng tuyển vị trí kỹ sư của hãng American Airlines.

Giữa năm 2016, NSƯT Hoài Linh bất ngờ đăng tải ảnh chụp cùng Võ Lê Thành Vinh với niềm tự hào, danh hài chia sẻ trên mạng xã hội “Chó con cố gắng, còn một năm nữa tốt nghiệp rồi”. Ngay lập tức, dư luận tìm ra thông tin của chàng trai này và phát hiện anh khá thân thiết với người nhà của “Sáu Bảnh”.

Dù mạng xã hội lan truyền tin đồn Thành Vinh là con ruột của Hoài Linh nhưng nghệ sĩ nổi tiếng vẫn chưa một lần xác nhận. Nhưng theo nguồn tin thân cận của Zing.vn, chàng trai sinh năm 1990 là con trai của danh hài. Tuy nhiên, vì Thành Vinh không hoạt động trong giới showbiz nên Hoài Linh không muốn công khai, sợ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con trai.

Những ngày vừa qua, Võ Lê Thành Vinh có tin vui khi được hãng hàng không American Airlines nhận vào làm việc ở vị trí kỹ sư. Dư luận thường ví von Thành Vinh như một thiếu gia với cuộc sống màu hồng đáng mơ ước, song con đường của chàng trai này không dễ dàng như suy nghĩ của đám đông.

PV đã có cuộc trò chuyện độc quyền với Võ Lê Thành Vinh và những người thân xung quanh anh để có bức chân dung rõ nét về con trai của Hoài Linh.

Ngày nhỏ, Võ Lê Thành Vinh sống với gia đình ở Đồng Nai. Những lúc tan học về, cậu bé khi đó thường chỉ tay lên bầu trời và hỏi bố tại sao những con chim lại bay cao như vậy. Hoài Linh trả lời con trai rằng đó là những cỗ máy biết bay. Cậu bé tò mò tại sao cỗ máy lại biết bay và từ đó cậu ấp ủ giấc mơ được góp phần chế tạo cổ máy ấy.

Giấc mơ ngày bé theo đuổi Thành Vinh đến khi trưởng thành. Anh nhận ra mình có đam mê mãnh liệt với máy bay. Vì Hoài Linh muốn 2 bố con được gần nhau, nên muốn con trai học hết cấp 3 mới sang Mỹ theo đuổi chuyên ngành. Ba năm phổ thông ở trường Trương Vĩnh Ký, Thành Vinh nỗ lực học các môn Toán, Lý, Hóa để hiện thực hóa giấc mơ.

Sang Mỹ, anh học cao đẳng ở University of Texas chuyên ngành Bachelor of Science in Mechanical Engineering. Nhưng mọi thứ không dễ dàng như suy nghĩ của chàng trai trẻ. Rào cản về ngôn ngữ khiến anh gặp khó khăn trong việc hòa nhập với cuộc sống và việc học nơi đây.

Ở Việt Nam, Thành Vinh cũng học tiếng Anh nhưng vì không thực hành nhiều nên “vốn liếng” bị hao hụt. Anh mất 2 năm để học lại từ đầu, nỗ lực hơn 200% để không bị tụt lại phía sau.

Võ Lê Thành Vinh nói với người thân rằng ở trường, bạn bè học một hiểu một, còn anh chưa quen với ngôn ngữ nên phải về nhà học thêm mới hiểu được bài giảng. Không nản, anh tiến từng bước một, kiên trì trước con đường gian truân. Đến khi đuổi kịp bạn bè, chàng trai sinh năm 1990 lại theo đuổi mục tiêu cao hơn. Thấy có người học giỏi, Vinh cũng tự nhủ phải làm cho bằng được.

Còn một năm trước khi ra trường, Võ Lê Thành Vinh cùng bạn bè gửi hồ sơ xin việc khắp nơi. Anh viết hàng trăm lá đơn xin việc nhưng lần nào cũng nhận được thư từ chối. Mỗi lần công ty gọi phỏng vấn, anh đều thấp thỏm nuôi hy vọng nhưng đều bị đánh rớt.

Khi hãng hàng không American Airlines tuyển chọn, Thành Vinh cũng gửi hồ sơ đi nhưng anh không đặt quá nhiều kỳ vọng vì có hàng nghìn người ứng tuyển. Một ngày, anh nhận được tin mình được hãng máy bay danh tiếng nhất của Mỹ nhận vào làm, niềm vui này giống cảm giác trúng số.

Ngoài niềm tự hào, Võ Lê Thành Vinh còn sung sướng vì được thỏa mãn sở thích du lịch khi làm việc ở đây. Anh có thể đến bất kỳ nơi đâu của hãng American Airlines mà không bị giới hạn về số lượng, lại còn được đưa ba mẹ, vợ con hoặc bạn gái đi cùng.

Theo kế hoạch, năm 2017 Thành Vinh sẽ tốt nghiệp nhưng đứng trước cơ hội có một không hai, anh tạm ngưng việc học ở trường. Bởi vì chỉ có 14 kỹ sư được nhận trong hàng nghìn người ứng tuyển, nên con trai Hoài Linh quyết định đầu năm 2018 sẽ quay về trường hoàn thành chương trình cuối.

Anh cho biết có nhiều người đã nhận bằng tốt nghiệp, nhưng vẫn chưa có việc làm nên bản thân phải nắm bắt cơ hội. Thành Vinh dự định sẽ học lên chuyên ngành Bachelor of Science in Mechanical Engineering cũng tại University of Texas at Dallas.

Ngày được hãng American Airlines thông báo trúng tuyển, Võ Lê Thành Vinh đã gọi điện về ngay cho bố báo tin vui. Danh hài không giấu niềm tự hào, gặp ai cũng khoe thành tích của con trai.

Thế nhưng, nghệ sĩ nổi tiếng nhất showbiz Việt lại tỏ ra khá tỉnh táo với Thành Vinh. Hoài Linh không muốn con mình ngủ quên trên sự thành công vì đây chỉ là bước đầu.

Nói về lý do không bước vào showbiz, Thành Vinh bảo con đường nghệ thuật không phải ai muốn cũng được. Đó là phước phần của từng người nếu được Tổ nghiệp chọn. Hoài Linh muốn con trai ăn học đến nơi đến chốn để có thể theo đuổi ước mơ của mình.

Danh hài biết Thành Vinh thích máy bay nên luôn động viên anh học tập. Thế nhưng, Hoài Linh cũng nói với con trai rằng không có con đường nào bằng phẳng cả, chỉ có cố gắng hết mình thì giấc mơ mới thành sự thật. Và NSƯT cũng thẳng thắn nói rằng đôi khi không phải ai cũng thực hiện được ước mơ của mình, song ít nhất cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn vì chúng ta không bỏ dở giữa chừng.

Sống với Hoài Linh từ nhỏ, tính cách của Thành Vinh chịu ảnh hưởng nhiều từ người bố nổi tiếng. Chàng trai 27 tuổi ngay từ nhỏ đã tự dặn mình phải trở thành niềm hãnh diện của bố. 7 năm ở đất Mỹ, anh chưa bao giờ có suy nghĩ từ bỏ dù gặp nhiều khó khăn.

Đến giờ, điều Thành Vinh tự hào nhất không phải mình giỏi thế nào, mà là chưa bao giờ anh để bố phải buồn phiền vì bản thân. Từng có khoảng thời gian, anh bị cộng đồng mạng quan tâm đến đời tư nhưng cuộc sống của chàng trai này không bị xáo trộn. Anh nói sự nổi tiếng không phù hợp với tính cách, công việc của bản thân.

Ở tuổi 27, Võ Lê Thành Vinh tâm sự đã đến lúc anh phải sống chậm lại. Vì những năm tháng qua, anh mải miết theo đuổi ước mơ, không có thời gian cho gia đình, người thân và cả chính mình. Anh bảo mình cần sống chậm để cảm nhận được yêu thương, để chia sẻ với mọi người bởi cuộc sống vốn đã rất mong manh.