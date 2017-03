An Văn từng là giai nhân một thời của màn ảnh Hoa ngữ. Nhưng ở tuổi xế chiều, cô chật vật kiếm sống nuôi chồng tù tội.

An Văn trong vai Tình Văn. Ảnh: Sina.

Giai nhân màn ảnh thập niên 1980

Gặp An Văn trong một sự kiện gần đây, nữ diễn viên 49 tuổi không giấu được nét khắc khổ. Cô chia sẻ vẫn đang nhiệt huyết đóng phim. Từ năm 2012, An Văn quay lại với màn ảnh. Cô cũng không ngại đóng vai phụ, hóa trang già nua trên màn ảnh."Tôi có quá nhiều lý do để trở lại màn ảnh", cô chia sẻ. Nhiều phóng viên có mặt tỏ ra tiếc nuối cho nhan sắc một thời trong Hồng lâu mộng. Một số người biết chuyện An Văn quay cuồng với các khoản nợ, chu cấp cho chồng đang lĩnh án tù.

Nhắc đến phim truyền hình hàng kinh điển, các nhà làm phim Trung Quốc lập tức nêu tên Tây du ký bản 1986, Hồng lâu mộng 1987. Phát sóng tập đầu năm 1987, phim nhận giải Phim truyền hình hay nhất cũng trong năm đó. Dàn diễn viên trong phim nhờ đó vươn tầm sao hạng A.



Bên cạnh "Lâm Đại Ngọc" Trần Hiểu Húc, "Tiết Bảo Thoa" Trương Lợi, "Giả Bảo Ngọc" Âu Dương Phấn Cường, nhân vật a hoàn xinh đẹp Tình Văn do An Văn đóng cũng được coi là kinh điển. Trong bản phim sau này do Dương Mịch đóng, nữ diễn viên trẻ thừa nhận cô không thể vượt qua cái bóng đàn chị.



An Văn tên thật là Trương Tĩnh Lâm, sinh năm 1968 tại Thiên Tân (Trung Quốc). Cô bước chân vào ngành phim ảnh từ năm 1985. Nhờ vẻ đẹp thoát tục, An Văn sớm lọt mắt xanh đạo diễn phim Hồng lâu mộng 1987. Nhân vật Tình Văn là một trong 4 a hoàn thân cận nhất của Giả Bảo Ngọc, sở hữu nét đẹp na ná Lâm Đại Ngọc nhưng lanh lợi, cá tính hơn.

Ảnh cưới An Văn và biên kịch Tô Việt. Ảnh: Sina.

Bỏ nghiệp sớm theo chồng, gánh nặng gia đình

"Thập niên 1980, An Văn là mỹ nhân màn ảnh cùng Trần Hiểu Húc, Chu Lâm", tờ Quang Minh bình luận.

Khi ở giai đoạn hoàng kim, năm 1986, An Văn gặp gỡ biên kịch Tô Việt trong cuộc thi âm nhạc tổ chức tại Bắc Kinh. Lúc đó, Tô Việt đảm nhận vai trò giám khảo. Ngay khi gặp An Văn, biên kịch họ Tô đã nảy sinh tình ý.



Theo Sina, Tô Việt chủ động xin điện thoại, trò chuyện âm nhạc hàng ngày. Để chinh phục người đẹp, ông còn hát và sáng tác nhạc tặng cô. Sau một tháng gặp gỡ, họ chính thức hẹn hò.

Tô Việt khi phải ra tòa. Ảnh: Ythot.

Năm 1988, sau Hồng lâu mộng, An Văn gần như rút khỏi ngành giải trí, theo bạn trai sang Nhật du học. Tại Nhật, họ đăng ký kết hôn vào năm 1991. Ngày 26/5/1991, An Văn cùng Tô Việt tổ chức hôn lễ tại quê nhà.

Cuộc sống gia đình họ kín tiếng, được khen mẫu mực cho đến năm 2008. Tô Việt gặp khó khăn, bị công bố nhiều khoản nợ. Ông còn sử dụng tiền riêng của vợ để trang trải các khoản nợ. Cao điểm, tháng 3/2010, ông bị cáo buộc hành vi lừa đảo 50 triệu NDT (tương đương 165 tỷ đồng).

Trong phiên xử tháng 11/2011, Tô Việt lĩnh án tù chung thân. Tháng 3/2013, Tòa án nhất thẩm Bắc Kinh hạ mức án xuống 15 năm tù. Lúc này, mọi gánh nặng đổ lên đầu An Văn.

An Văn ở tuổi U50. Ảnh: Sina.

"Cuộc sống chẳng ai học được chữ ngờ. Mọi thứ đang như một giấc mộng rồi tôi phải đối diện với thực tế", An Văn chia sẻ về quãng thời gian đối diện khó khăn.

Sau biến cố gia đình, cô đã bán nhà, chấp nhận ở thuê và tìm đến các kịch bản làm phim để kiếm thêm thu nhập. Theo An Văn, toàn bộ số tiền cô tích cóp đã bị chồng sử dụng. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ trách chồng nửa câu.

"Tôi không có thời gian suy nghĩ quá nhiều. Tôi cần kiếm tiền để trả nợ, nuôi chồng và chờ ông ấy trở về", cô nói.