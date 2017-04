TPO - Giữa ồn ào Hạ Vi bị chê bai về nhan sắc và gu thời trang đi xuống, Cường Đô la lên tiếng bênh vực.

Thời gian gần đây, những hình ảnh của Hạ Vi liên tục vào tầm ngắm của dư luận. Chính fan hâm mộ cảm thấy thất vọng khi nhan sắc của cô ngày càng không được chăm chút. Không chấp nhận sự chê bai, Hạ Vi nổi đóa và thẳng thừng tuyên bố trả lại biệt danh “vạn người mê”. Đồng thời cô khẳng định không rảnh để đẹp cho thiên hạ ngắm.

Phản ứng này của Hạ Vi tiếp tục vướng vào sự chỉ trích của dư luận. Khi Hạ Vi đang ở giữa tâm bão thì Cường Đô la bất ngờ lên tiếng. Anh viết trên trang cá nhân: "Cá tháng Tư cũng qua được vài hôm rồi, mong rằng các anh chị hiểu cho một điều, với mình thì 'chuyện thật thì không nên đùa và chuyện đùa thì không nên thật' vậy nhé. Phụ nữ là để yêu thương, không phải để so sánh, hơn thua, xấu đẹp hay tài giỏi... vì ai cũng như ai, đều là phụ nữ". Kèm với trạng thái này, Cường Đô la đăng tải bức ảnh có dòng chữ: "Even the nicest people have their limits" (Tạm dịch: Dù là người tốt đến mấy cũng có giới hạn).

Cường Đô la từng đăng ảnh mặt mộc và khen Hạ Vi xinh.

Những dòng chia sẻ của Cường Đô la được người hâm mộ cho rằng anh đang bênh vực bạn gái cũ khi chuyện tình của hai người đang vướng tin đồn rạn nứt. Theo đó, từ hồi tháng 3/2017, Cường Đô là và Hạ Vi hủy kết bạn và ngừng tương tác với nhau trên mạng xã hội. Thậm chí, Hạ Vi xóa tất cả những hình ảnh liên quan đến bạn trai trên trang cá nhân của mình. Trong khi đó, doanh nhân phố núi liên tục tái ngộ vợ cũ: đi ăn đêm hay cùng nhau xuất hiện trong hoạt động ở trường của con trai Subeo.

Chỉ mới đây, dư luận tiếp tục xôn xao khi Hạ Vi và Cường Đô la cùng xuất hiện trong một nhà hàng thông qua bức ảnh với một người bạn chung. Đáng nói, Cường Đô la không để hình ảnh này hiển thị trên trang cá nhân của mình và Hạ Vi không hề nhắc đến bạn trai cũ. Thế nên, rốt cuộc mối quan hệ giữa cặp đôi này vẫn là một dấu hỏi chưa có lời giải đáp.