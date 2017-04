Vừa qua, tại nhà hát Hoàng Gia Real, thủ đô Madrid, chương trình The Global Gift Gala lần thứ 25 đã diễn ra với sự góp mặt của đông đảo các cá nhân, tổ chức có chung tấm lòng nhân ái. Trong đó, không thể thiếu sự có mặt của những ngôi sao nổi tiếng thế giới, những người âm thầm “tiếp lửa” thành công cho hoạt động của Quỹ nhân ái suốt những năm qua.

Nhiều ngôi sao đã đồng hành và tiếp lửa cho Qũy Global Gift trên thế giới

Global Gift là tổ chức nhân ái phi lợi nhuận được sáng lập năm 2013 bởi Maria Bravo với mục tiêu nhằm xây dựng các dự án giúp đỡ phụ nữ và trẻ em trên toàn thế giới về nhiều lĩnh vực bao gồm sức khỏe, giáo dục, điều kiện sống. Global Gift quy tụ những người có cùng chí hướng gồm: những người nổi tiếng, các nhà hảo tâm và các doanh nghiệp, cùng nhau quyên góp hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn. Trong suốt năm qua, các tên tuổi luôn đồng hành cùng hoạt động của quỹ phải kể đến như Eva Longoria, Victoria & David Beckham, Ricky Martin, Pitbull, Jane Fonda, Maxwell, Terrence Howard …

Đến nay, đã có hơn 40 tổ chức khác nhau trên toàn thế giới được nhận hỗ trợ từ Global Gift như UNICEF, UN Aids, Make a Wish, mothers2mothers, the Eva Longoria Foundation, the Ricky Martin Foundation, Mensajeros de la Paz… Global Gift mang lại lợi ích cho các bên thứ ba bằng cách trao cho một dự án cụ thể khoản quyên góp về tài chính. Bên cạnh đó, Global Gift cũng liên tục triển khai các dự án nội bộ của riêng mình. Kể từ năm 2013: Global Gift đã quyên góp hơn 3 triệu Euro cho các tổ chức phi lợi nhuận để thực hiện các dự án giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Tại đêm Gala Global Gift lần này, siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo đã được trao giải thưởng “Bác Ái” vì lòng nhân hậu và những đóng góp đáng kể của anh trong công tác thiện nguyện.

Về phía các các tổ chức, các thương hiệu hàng đầu thế giới: Luxury Spain, Gran Melia Hotel, Miss Garcia, Life Gourmet, Nicoe, Maupy Worldwide, Palaya Padre,... cũng chung tay, góp sức cùng các hoạt động gây quỹ của mình. Trong sự kiện lần này còn có sự tham dự của Tập đoàn Empire – Tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam.

Coco Trần và bà Maria Bravo – nhà đồng sáng lập Global Gift Foundation

Coco Trần và bà Maria Bravo – nhà đồng sáng lập Global Gift Foundation

Empire Group là đơn vị đã phát triển thành công thương hiệu Naman Retreat - khu resort nghỉ dưỡng 5 sao với các giải thưởng danh giá toàn cầu, và hiện tại sắp sửa ra mắt siêu dự án Tổ hợp Giải trí & Du lịch hàng đầu Đông Nam Á – Cocobay Đà Nẵng. Tại sự kiện, Phó TGĐ Tập đoàn Empire – nữ doanh nhân Coco Trần đã cam kết tài trợ công tác thiện nguyện cho Global Gift, đồng thời tổ chức bán đấu giá một căn hộ tại Cocobay, một kỳ nghỉ dưỡng siêu sang tại Naman Retreat để quyên góp trực tiếp cho Quỹ.

Coco Trần phát biểu tại chương trình và trao tặng gói ủng hộ cho Quỹ Global Gift

Sau hoạt động này, nữ doanh nhân Coco Trần chính thức tham gia đồng hành xây dựng và “tiếp lửa” cho Quỹ Global Gift cùng các doanh nhân, ngôi sao hàng đầu thế giới. Năm 2018, cô sẽ đảm nhận vai trò đại diện cho đơn vị tổ chức The Global Gift Gala tiếp theo tại Việt Nam. Cô cũng chia sẻ về quan điểm phát triển doanh nghiệp mà cô luôn hướng đến tại Tập đoàn Empire, đó là một doanh nghiệp không chỉ tập trung phát triển bền vững về lợi nhuận mà còn quan tâm tới hoạt động vì cộng đồng, đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội.