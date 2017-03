"Có rất nhiều phụ nữ tuyệt vời ở Việt Nam nhưng đó không phải là lý do tôi muốn ở lại đây" - đạo diễn Jordan Vogt-Roberts chia sẻ tại buổi giao lưu trực tuyến với độc giả Zing vào sáng 13/3.

Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts.

Có phải anh muốn ở Việt Nam không chỉ vì yêu đất nước này mà là đã "cảm nắng" một cô gái Việt Nam nào đó phải không?

- Tôi được đất nước này truyền cảm hứng. Việt Nam rất khác Mỹ, mọi người rất thân thiện, sâu sắc, hiểu biết, đó là những điều không có ở Mỹ mà tôi rất trân trọng.



Có gì đó khiến tôi cảm thấy thấy rất thoải mái khi ở đất nước này, tôi tới đây vì yêu nền văn hóa Việt Nam. Có rất nhiều phụ nữ tuyệt vời ở Việt Nam nhưng đó không phải là lý do tôi muốn ở lại đây.



Việc anh rời khỏi nước Mỹ, ngoài lý do yêu Việt Nam, có phải còn vì Tổng thống Trump hay không?



- Là do tình yêu của tôi với Việt Nam. Đó là sự thật bởi mỗi lần tới đây rồi trở về Los Angeles (Mỹ), tôi lại thấy rất buồn. Điều có ý nghĩa với tôi là được đến đây và được truyền cảm hứng. Tôi cảm thấy mình có rất nhiều việc để làm ở đất nước này.



Anh cảm nhận thế nào về phụ nữ Việt Nam? Anh có sẵn sàng lấy một cô gái Việt làm vợ không?



- Qua những người đã tiếp xúc, tôi nghĩ rằng phụ nữ Việt Nam rất tuyệt vời, thông minh, tài năng, sâu sắc... Họ rất xinh đẹp nữa. Nhưng tôi chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, lập gia đình.



Kế hoạch chuyển tới sống tại TP.HCM của anh thế nào rồi? Anh đã chọn được cho mình địa điểm ưng ý chưa?



- Giờ thì tôi cần phải về Los Angeles để dọn đồ đã. Tôi cũng chưa tìm được địa điểm chính xác, nhưng sẽ sớm xác định trong thời gian tới. Tôi muốn quay trở lại Việt Nam để hợp tác với giới làm phim và âm nhạc ở đây. Việt Nam có nhiều diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, nhạc sĩ, ca sĩ giỏi và tôi muốn làm việc cùng họ.



Tôi đang tính xem sẽ bắt đầu mọi thứ thế nào, ở đâu, bao giờ. Trước đó, tôi đã lên kế hoạch từng ngày trong 2,5 năm qua, song đến đây nhưng tôi lại không có kết hoạch gì. Tôi quyết định khám phá một cách ngẫu nhiên, Điều quan trọng là mọi trải nghiệm, mọi thứ ở đây sẽ giúp tôi biết mình phải làm gì.



Nếu sống ở Việt Nam, anh có thể sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề của một đất nước đang phát triển, như ùn tắc giao thông, vệ sinh thực phẩm. Anh có nghĩ mình sẽ thích ứng được không?

- Tôi tự coi mình là người ưa khám phá. Khi du lịch, tôi không phải là người thích đến bảo tàng, thư viện, hay những nơi được đăng trong sách du lịch. Tôi luôn muốn thử mọi món ăn ở những nơi mình đặt chân tới, nên thực phẩm ở Việt Nam không thành vấn đề. Tôi không ngại mắc bệnh khi thử món ăn mới đâu, thật đấy. Còn tắc đường vốn cũng là "đặc sản" tại Los Angeles (Mỹ) nơi tôi đang sống rồi. Do đó, chúng không phải là vấn đề to tát gì đối với cá nhân tôi.



Anh nghĩ gì khi được bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch Việt Nam? Anh sẽ làm gì khi ở vị trí này?



- Tôi sẽ tiếp tục làm điều tôi đã làm với bộ phim Kong. Tôi đã chiêm ngưỡng đất nước này và muốn mọi người cùng có được trải nghiệm ấy. Tôi xác định sứ mệnh của bản thân là cho người khác cùng đến, nhìn ngắm đất nước Việt Nam. Tôi sẽ tiếp tục tìm cách để vẻ đẹp của đất nước này được biết đến, và tôi cũng tin nền công nghiệp điện ảnh, giải trí của Việt Nam sẽ bùng nổ trong vài năm sắp tới. Tôi đã nhìn thấy tiềm năng rất lớn, gặp gỡ nhiều người tài giỏi. Và tôi sẽ kéo thêm bạn bè tới làm phim, thăm Việt Nam.

Anh có muốn cộng tác thêm lĩnh vực nghệ thuật nào ở Việt Nam nữa không?



- Tôi muốn làm video nhạc với Suboi. Cô ấy rất tài năng, rất đặc biệt, tôi muốn sản xuất một video âm nhạc cho cô ấy. Và có nhiều người mà tôi không thể nói hết được về sự tài năng và thông minh của họ. Tôi rất mong được gặp và nói chuyện với họ, được họ truyền cảm hứng.

Jordan Charles Vogt-Roberts sinh năm 1984. Anh là đạo diễn kiêm nhà biên kịch phim người Mỹ. Tác phẩm điện ảnh đầu tay của anh, The Kings of Summer, được trình chiếu tại Liên hoan phim Sundance 2013 và được đề cử cho giải thưởng Grand Jury Prize tại sự kiện này.



Ngoài ra, anh cũng tham gia viết và đạo diễn cho phim ngắn Successful Alcoholics đã được ra mắt tại Liên hoan phim Sundance và SXSW. Phim truyền hình Mash Up do Jordan biên kịch và đạo diễn được khán giả đánh giá cao.



Năm 2016, Jordan Vogt-Roberts thực hiện bộ phim Kong: Skull Island vớikinh phí 185 triệu USD, có nhiều cảnh quay được thực hiện tại Việt Nam.