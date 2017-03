TPO - Đúng ngày 8/3, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh hạ sinh bé gái thứ hai tại bệnh viện, cũng ở căn phòng nơi cô sinh con gái đầu lòng.

Gà cưng nhà Phạm Quỳnh Anh- Quang Huy

Thông tin Quỳnh Anh sinh bé thứ hai được một người bạn khá thân thiết với cặp đôi Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy xác nhận trên trang cá nhân. Theo đó, bé gái thứ hai nặng 3kg, chào đời tại bệnh viện Hạnh Phúc (quận 1, TP.HCM). Đây cũng chính là nơi Phạm Quỳnh Anh sinh con gái đầu lòng Tuệ Lâm cách đây 4 năm. Hiện sức khỏe của Phạm Quỳnh Anh cũng đã ổn định.

Quang Huy nhắn tin cho bạn bè thân thiết thông báo Quỳnh Anh đã sinh và sức khỏe ổn định.

Trước đó, vào sáng ngày 8/3, cả Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy đều chia sẻ tâm trạng háo hức được chờ đón thành viên mới trong gia đình. Quỳnh Anh viết trên trang cá nhân: "Nằm lại đúng căn phòng cũ nơi mẹ đón chị Tuệ Lâm hơn 4 năm trước. Nhìn góc nào cũng thấy kỷ niệm. Lần này đón em, hồi hộp, nôn nao thế là trằn trọc, thức trắng".

Hình ảnh Quỳnh Anh khi mang bầu bé gái thứ hai.

Phạm Quỳnh Anh và đạo diễn Quang Huy kết hôn năm 2012 sau hơn 10 năm yêu nhau.. Cuộc hôn nhân hạnh phúc của cặp đôi này khiến nhiều người ngưỡng mộ. Phạm Quỳnh Anh từng là thành viên nhóm Sắc Màu và nhóm H.A.T trước khi chuyển sang hát solo. Trong khi đó, Quang Huy từng được khán giả biết đến với vai trò nhạc sĩ, ông bầu của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Sơn Tùng M-TP và đạo diễn, sản xuất phim điện ảnh.

Đan Trường đón con trai đầu lòng sau 4 năm kết hôn

Sau gần 4 năm kết hôn, ca sĩ Đan Trường và bà xã Thủy Tiên chính thức đón cậu con trai đầu lòng tại Mỹ. Thông tin này được chính giọng ca “Mãi mãi một tình yêu” thông báo trên trang cá nhân. Đan Trường viết: “Đan Trường xin báo tin vui với cả nhà. Bé Thiên Từ đã ra đời sáng sớm ngày 26/2/2017, tại Bênh Viện Good Samaritan (San Jose). Bé rất khoẻ mạnh và nặng 3,5kg. Thủy Tiên cũng rất khỏe. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm đến Bé trong thời gian vừa qua”.

Sau gần 4 năm kết hôn, Đan Trường chính thức lên chức bố.

Con trai Đan Trường có tên gọi là Thiên Từ.

Trước đó, vào khoảng tháng 9/2016, Thủy Tiên đã thông báo tin vui mang bầu trên trang cá nhân đúng vào dịp kỷ niệm 3 năm ngày cưới của hai vợ chồng.

Trước ngày vợ lâm bồn, Đan Trường có mặt ở Mỹ để cùng Thủy Tiên đi mua sắm các vật dụng và cùng vợ chờ đón giây phút con trai chào đời. Theo quản lý của nam ca sĩ, anh sẽ ở lại Mỹ 2 tháng cùng vợ con, sau đó mới trở lại Việt Nam tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Đan Trường - Thủy Tiên kết hôn từ năm 2013. Vợ thua anh 10 tuổi, có bằng cử nhân ngành marketing và kinh doanh quốc tế của Đại học San Jose. Sau khi kết hôn, Thủy Tiên vẫn ở Mỹ để điều hành công việc kinh doanh. Trong khi, Đan Trường vẫn tất bật với các hoạt động giải trí trong nước nhưng cả hai vẫn tranh thủ dành thời gian cho nhau mỗi khi rảnh.

Con gái của Lam Trường và vợ 9x

Ngày 6/3, bà xã Lam Trường là Yến Phương đã chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh bàn tay trẻ sơ sinh kèm dòng trạng thái: "Welcome babygirl Phoebe to the world in March 4th, 2017. We love you". (Tạm dịch: Chào mừng con gái Phoebe đến với thế giới vào 4/3/2017. Ba mẹ yêu con).

Hình ảnh con gái Lam Trường và vợ 9x.

Đến ngày 7/3, ca sĩ Lam Trường mới chính thức cho con gái “lên sóng” với những hình ảnh cận mặt. Nam ca sĩ xúc động viết: “Thương quá đi! Sau 41 tuần 2 vợ chồng nôn nao, mong mỏi chờ đợi để gặp được mặt con, giờ thì chính thức ba mẹ được ôm con vào lòng rồi”.

Lam Trường và vợ 9x kết hôn cuối năm 2014. Trong bài phỏng vấn Tiền Phong đầu tháng 5/2016, Lam Trường cho biết anh và vợ đều mong có em bé. Đến tháng 11/2016, nhiều người bất ngờ khi thông tin Yến Phương đang mang bầu tháng thứ 5 được chia sẻ rộng rãi.