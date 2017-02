TPO - Tập đầu tiên của chương trình Giọng hát Việt 2017 đã chính thức lên sóng tối qua (12/2) và tranh cãi bắt đầu nổ ra.

Giám khảo mặc như… phường chèo

Sau khi chương trình Giọng hát Việt 2017 lên sóng tập đầu tiên thì phản ứng của dư luận khá gay gắt tập trung chủ yếu vào trang phục và những màn bình luận, tranh giành thí sinh của 4 vị HLV.

Vừa xuất hiện, các HLV của Giọng hát Việt 2017 đã gây "nhức mắt" bằng trang phục màu mè, lòe loẹt.



Trước hết về trang phục thì cả 4 vị HLV: Đông Nhi, Tóc Tiên, Thu Minh và Noo Phước Thịnh đều chọn những tông màu sáng với nhiều họa tiết, hình khối khiến họ thực sự nổi bật. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều khán giả thì đây là những bộ trang phục màu mè, lòe loẹt và khác người.

Trên trang cá nhân của mình, nhà báo Hoàng Nguyên Vũ viết: “Chất ‘sáng tạo’ theo tinh thần của Hồ Hoài Anh là đây. Các huấn luyện viên vô cùng ‘sáng tạo’ về mặt hình ảnh, đừng nói nhà tài trợ năm nay là một hãng sơn đủ màu hay một cơ sở chim cảnh nào đó nhé. Nhìn bức ảnh mình cứ tưởng ông bà chuyên vẽ body painting nào đó chơi ác mấy bạn này”.

Một độc giả có tên H.T.V bình luận: “Hôm qua nhìn trên tivi thấy như cái rạp xiếc. Sao sân chơi âm nhạc không cho Thanh Lam, Tùng Dương lên sóng, nói còn có người nghe chứ cho mấy bạn này lên, y như diễn hài? Nhức mắt không tả nổi”.

Một số bình luận trên trang fanpage chính thức của chương trình Giọng hát Việt.



Cũng liên quan đến vấn đề trang phục, chiếc áo của Noo Phước Thịnh cũng vướng vào lùm xùm đạo ý tưởng. Theo đó, NTK Phan Quốc An cho rằng chiếc áo mà Noo Phước Thịnh diện trong chương trình Giọng hát Việt giống đến 95% thiết kế của anh từ cuối năm 2015.

Chiếc áo của Noo Phước Thịnh vướng nghi án đạo nhái ý tưởng thiết kế.



Anh cho biết: “An vừa xem xong The Voice tập hôm nay xong và phát hiện idol của mình mặc một áo giống 95% cấu trúc một thiết kế best seller của An từ năm cuối 2015 nhưng không phải do bên An may. An không biết do NTK nào cover và cũng không muốn tìm hiểu thêm nữa, có thể là người quen nhưng An không hề thích điều này. Hãy là một NTK có lương tâm nghề nghiệp, không nên trưng dụng chất xám của nhau như vậy. Nếu NTK ấy có vô tình đọc được thì hãy tôn trọng chất xám của đồng nghiệp chính là tôn trọng mình”.

Không chỉ gây "sốc" về trang phục, kiểu tóc của Thu Minh, Đông Nhi và Tóc Tiên được cho là khá kì dị.

Thu Minh lạ lẫm với bộ tóc trắng, buộc cao đuôi ngựa. Kiểu tóc của Tóc Tiên giống như đội một chiếc súp lơ đỏ.

Khó hiểu khi Đông Nhi xuất hiện với mái tóc được tết từ ngọn xuống chân tóc.



Tranh cãi như…hàng tôm

Bên cạnh những tranh cãi về trang phục thì những màn lôi kéo, giành giật thí sinh của các HLV cũng được mang ra mổ xẻ. Nhiều khán giả khó chịu khi các HLV không tập trung nói về chuyên môn mà quá ồn ào biến chương trình thành hàng tôm, hàng cá.

Các HLV bị chỉ trích vì "làm lố" trong việc lôi kéo, giành giật thí sinh.

Hành động lê lết trên sàn diễn hay các HLV tranh nhau ôm thí sinh bị cho là không phù hợp với chương trình này.



Khán giả Phạm Ngọc Mộc Miên bày tỏ: “Người ta nói " Gừng càng già càng cay" thiệt là quá đúng. Mấy mùa trước Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng, Thu Phương… làm HLV cái cách mà họ hoạt náo trên sân khấu hoàn toàn khác xa bây giờ. Họ tinh tế hơn nhiều khéo léo hơn. Còn hiện tại thì HLV giống như bị tăng động, nhí nhố hết chỗ nói”.

Một ý kiến của khán giả theo dõi chương trình.



Tỏ ra khá bức xúc, khán giả Trình Trình đặt câu hỏi: “Mùa này cãi nhau như cái chợ vậy?”.

Một số khán giả cho rằng, giám khảo, HLV thiếu chuyên môn hoặc không được coi trọng vấn đề chuyên môn là thực trạng của các gameshow hiện nay.