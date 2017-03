Có ai tin rằng, suốt hơn 10 năm yêu nhau và 30 năm chung sống, Đỗ Kỷ - Lan Hương chưa từng cãi vã một lần.

Mối duyên đẹp từ tình bạn thuở thanh mai trúc mã

Cùng là học sinh trường cấp 3 Kim Liên, Hà Nội, nhưng ngày ấy, cô cậu học trò Hương – Kỷ chỉ biết nhau thế thôi mà duyên chưa tới, nên cả hai không hề có khái niệm gì về nhau ngoài hai chữ “người quen”.

Từng là bạn học nhưng chỉ đến khi cùng chung con đường nghệ thuật, 2 người mới bén duyên nhau.

Và một ngày đẹp trời, run rủi thế nào mà cả hai cùng nhận ra nhau khi tựu trường lớp diễn viên đầu tiên của Nhà hát kịch Việt Nam. Gặp nhau mới nhận ra bạn cùng trường và chỉ biết cười toe toét...

Kể về sự bắt nguồn của mối tình với vợ, NSƯT Đỗ Kỷ bồi hồi nhớ lại: “Mình với vợ vào nhà hát kịch Việt Nam và đạo tạo cùng một khóa. Ban đầu là bạn bè học với nhau, dần dần tình cảm đến lúc nào không hay. Đến một lúc nào đó mình cảm thấy là phải ở bên cạnh nhau, về chung một nhà để không còn phải đón đưa”.

Yêu nhau 10 năm và 30 chung sống, hai người giờ đã có 2 cậu con trai khôn lớn, trưởng thành.

Cái duyên nghệ thuật đã gắn kết hai người trở nên gần gũi nhau hơn, đến tận... 10 năm rồi dắt nhau về nhà xin phép được nên vợ, nên chồng. Khi đó, cô diễn viên Lan Hương tròn 27 tuổi. Về làm dâu út trong đại gia đình có một mẹ già và tới 4 gia đình nhỏ với 10 thành viên. Cảnh vợ chồng son sống trong căn nhà chật chội, có những lúc mưa dột giữa giường rồi những cảnh dở khóc dở cười do sinh hoạt tập thể đông đúc... vốn chẳng dễ dàng gì.

Lan Hương ngày ấy không đảm đang, chẳng giỏi giang, về làm dâu chỉ với duy nhất là tấm lòng cởi mở. Chị yêu thương và kính trọng những thành viên trong gia đình chồng bằng tấm lòng thực sự của mình, lắng nghe và tiếp thu những gì mình chưa đúng...

Ngày ấy, đời sống vô cùng khó khăn. Hai vợ chồng đều làm nghệ thuật, làm sao sống nổi bằng nghề. Đôi vợ chồng trẻ cần mẫn, quần quật với cắt vải, thêu thùa, may vá, buôn hàng gia công, sửa máy móc, chở hành thuê, bốc vác ngoài bến tàu, bến xe... chẳng nề hà việc gì. Cứ công việc gì kiếm ra tiền, vừa sức là nhận làm. Đêm đêm, trên sàn diễn, họ nỗ lực cho từng vai diễn thì ban ngày, không ai nhận ra cô diễn viên Lan Hương phải chạy chợ, Đỗ Kỷ làm nghề bốc vác...

Hơn 40 năm bên nhau, thật khó có thể tin rằng hai người chưa từng cãi vã hay giận nhau quá 1 ngày.

Mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian khó khăn đấy, NSND Lan Hương “bông” vẫn không khỏi xúc động: “Khó khăn là thế nhưng vợ chồng rất hiểu và thương yêu nhau. Từ khi cưới nhau cho đến giờ, chúng tôi luôn cùng nhau chia sẻ gánh vác công việc gia đình. Mỗi người biết hy sinh một chút và đừng đặt ’cái tôi’ của mình cao quá. Tôi biết tiếp thu, lắng nghe chứ không phải cứ ôm lấy những cái gì của mình là đúng. Tôi nghĩ có thể hôm nay nó là đúng nhưng ngày mai nó đã sai rồi".

Bí quyết hạnh phúc giản dị của cặp vợ chồng công chức nghệ sĩ

Có lẽ, Lan Hương và Đỗ Kỷ đã may mắn khi trở thành một cặp đôi có cùng quan điểm sống, cùng sở thích, cách suy nghĩ và cách đối nhân xử thế trong cuộc đời. Cả hai đều thích một cuộc sống nhẹ nhàng, bình lặng, yên ổn và êm đềm. Trong đời sống gia đình ai mà lại không có lúc bát xô đũa chạm, nhưng chẳng khi nào họ khiến người kia bị tổn thương hay cảm thấy đau khổ.

Giờ đã lên chức ông bà nội, sống trong gia đình 4 thế hệ nhưng họ lúc nào cũng tình cảm như thuở mới yêu.

Hai vợ chồng diễn viên ở cùng gia đình bốn thế hệ trong đó lớn tuổi nhất là bố mẹ đẻ của Lan Hương. Cả hai cũng đã lên chức ông bà nội. Nữ diễn viên cho biết cả nhà có phong cách sống nhất quán. "Bố mẹ tôi cũng sống kiểu đó".

Hiện tại, dù nhiều lúc bận bịu, gia đình vẫn duy trì nếp về ăn cơm ngày hai bữa. Những buổi tối không phải đi làm thì cả nhà "buôn chuyện" với nhau. Hai nghệ sĩ cho biết cuộc sống của họ êm đềm nhưng không nhàm chán. "Nhàm chán hay không là do mình. Mình tạo thói quen, tạo nếp nhà nhưng không ngay ngắn, thẳng chì hay 'hộp' quá", nghệ sĩ Đỗ Kỷ nói. Nam diễn viên thường đảm nhận các vai nghiêm chỉnh, chỉn chu trên màn ảnh cho biết ở nhà đôi khi anh cũng "nhố nhăng tí" để tạo niềm vui cho gia đình.

Dù là nghệ sĩ nhưng họ sống êm đềm, đơn giản và nhẹ nhàng như công chức.

"Nhà mình, bố mẹ, ông bà, con cái rất kính trọng nhau nhưng đôi khi đối xử với nhau như bạn bè. Nhiều khi chúng nó trêu chọc ông bà, bố mẹ là chuyện bình thường. Vì thế, gia đình mình màu sắc rất sinh động, chẳng ngày nào giống ngày nào. Quy định ngày hai bữa cơm, nếu bận không ngồi được cùng nhau thì thôi nhưng ngồi cùng là 'chém gió' đủ kiểu", Lan Hương chia sẻ.

Chia sẻ về những năm chung sống, NSND Lan Hương nói, “Tôi quan niệm muốn giữ được hạnh phúc gia đình trước hết phải biết hi sinh và nhường nhịn. Bất đồng là điều rất khó tránh khỏi trong bất cứ cuộc hôn nhân nào. Nhưng cái chính là mình biết ứng xử đối với những bất đồng đó như thế nào? Mình phải biết tôn trọng những mong muốn của đối phương. Có thể sự bất đồng đó lỗi chưa chắc phần mình nhưng đôi khi mình phải chấp nhận. Hai người luôn phải hiểu và nhường nhịn lẫn nhau. Về hai phía luôn có sự tin tưởng tuyệt đối. Anh luôn tin tưởng tôi và tôi cũng luôn tin tưởng anh ấy”.

Ở ngưỡng U60, NSND Lan Hương vẫn trẻ trung, xinh đẹp.

Còn nghệ sĩ Đỗ Kỷ thì cho rằng: “Mình thì luôn cố gắng giữ hạnh phúc bằng cách mọi công việc ở cơ quan về đến cửa nhà là gác lại. Khi về tới nhà, vợ chồng, con cái chỉ nói tới những vấn đề như bạn bè, xã hội, họ hàng người thân”.

Cho đến giờ đã 30 năm sống chung, cả hai cũng đã đến tuổi hưu nhưng Lan Hương – Đỗ Kỷ lúc nào cũng ríu rít như thể thời gian càng làm cho họ thêm thắm lại. Chị tâm sự: “Người đàn bà quan trọng nhất là tìm cho mình được một bờ vai, người đàn ông mà mình có thể tin tưởng. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những ngày khó khăn, cùng cần mẫn, quần quật làm với đủ nghề từ cắt vải, thêu thùa, may vá, chở hàng thuê, bốc vác ngoài bến tàu, bến xe… để cùng nuôi sống gia đình và nuôi niềm đam mê với nghiệp diễn. May mắn là cả hai cùng chung sở thích, suy nghĩ nên không mấy khi to tiếng với nhau”.