Hành trình đến ngôi vị quán quân Next Top của Kim Dung

Trong những tập đầu của chương trình Người mẫu Việt Nam – Vietnam's Next Top Model All Stars 2017, Kim Dung khá mờ nhạt.

Vào Top 3, Kim Dung cũng chính là cái tên nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả. Quán quân Vietnam's Next Top Model các mùa như Quang Hùng, Nguyên Oanh, Ngọc Châu và Hương Ly đều “đặt cược” cho Kim Dung sẽ đăng quang ngôi vị Quán quân của mùa giải All Stars.

Với việc quay trở lại mùa giả All Stars lần này, Kim Dung đã từng chia sẽ rằng: “Mùa All Star này tôi sẽ bứt phá, chiến đấu để chiến thắng chính mình, phá bỏ một con người ngại ngùng và khiến khán giả ghi nhớ Kim Dung là ai.” Quả thật sự quyết tâm lần này của Kim Dung đã tạo nên một kỳ tích cho chính bản thân mình.

Trong đêm chung kết của chương trình Người mẫu Việt Nam – Vietnam's Next Top Model All Stars 2017, ở phần thi catwalk và photoshoot tương tác với vũ đoàn, Kim Dung đã nhận được nhiều lời khen từ phía ban giám khảo.

Sở hữu gương mặt góc cạnh xinh đẹp, từng được ví như bản sao Hoa hậu Hoàn Vũ Pia. Với chiều cao vượt trội (1m80) cùng phần thể hiện xuất sắc trong đêm chung kết của chương trình Người mẫu Việt Nam – Vietnam's Next Top Model All Stars 2017 đã giúp Kim Dung trở thành tân Quán quân của Vietnam's Next Top Model All Stars 2017.