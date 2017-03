Xuất thân từ vùng quê nghèo ở Vĩnh Long, doanh nhân U40 Phạm Kim Dung đã vượt qua nhiều khó khăn để trở thành một trong những nhân vật quyền lực hàng đầu showbiz Việt.

Chân dung chị Phạm Kim Dung - Tổng giám đốc công ty Sen vàng - người đứng sau nhiều chương trình mang tầm quốc gia và các chương trình truyền hình thực tế đình đám ở showbiz Việt. Ảnh: Thành Luân.

Quá khứ của người phụ nữ thành đạt này là chuỗi ngày nghèo khổ, lam lũ. Ảnh: Thành Luân.

Tổ ấm hạnh phúc của nữ doanh nhân cùng chồng và con trai lớn gần 15 tuổi. Ảnh: Thành Luân.

Đằng sau những quyết định mang tính chiến lược, khi về nhà, chị tự nhận mình là người rất "bánh bèo" và được ông xã chăm lo mọi thứ. Ảnh: Thành Luân.

Trước khi chính thức kết hôn vào năm 2011, cả hai gặp không ít trở ngại từ phía gia đình, công ty. Tuy nhiên, họ đã vượt qua và đến với nhau. Ảnh: Thành Luân.

Chị Kim Dung cho biết mình hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại bên cạnh mẹ và chồng con.Ảnh:Thành Luân.

Phương Giang

Chị Phạm Kim Dung, Tổng giám đốc công ty Sen Vàng, tiếp đón chúng tôi tại căn penthouse trên tầng thượng một khu căn hộ cao cấp ở quận Bình Thạnh (TP.HCM).Khác với hình dung về người đứng đầu công ty có quy mô lớn, đã và đang tổ chức nhiều sự kiện tầm cỡ và các chương trình truyền hình thực tế được khán giả yêu thích, người phụ nữ thành đạt này tạo sự thân thiện và chân thật đúng chất người con miền Tây.So với những gì thể hiện trên công việc thì bà mẹ một con lại gây ấn tượng có ngoại hình thon gọn, cách ăn mặc và trang điểm nhẹ nhàng dù trước đó chị vừa cuộc họp quan trọng với toàn công ty.Và cuộc trò chuyện của chúng tôi với nhân vật đặc biệt này cũng cởi mở và thoải mái như thế, ngay cả khi trao đổi về công việc lẫn cuộc sống gia đình.Chị Phạm Kim Dung là con út trong một gia đình có tám anh chị em ở xã Tân Quới, huyện Bình Minh, Vĩnh Long. Giữa vùng đất nghèo, cuộc sống của gia đình cũng là những chuỗi ngày khó khăn đến tận cùng.Lên chín tuổi, chị cùng gia đình lên TP.HCM với hy vọng thoát khỏi cái nghèo. Chị nhớ lại thời điểm đó, cả nhà phải sống nhờ trong những căn phòng rất nhỏ mà trước đó được dùng để nuôi heo, làm bếp, nhà kho… trong ngôi biệt thự của người quen. Lúc đó, mọi chi tiêu trong nhà đều nhờ vào khoản tiền công ít ỏi mà ba má chị kiếm được từ việc may gia công.Cũng vì hoàn cảnh gia đình mà chị phải quán xuyến chuyện chợ búa, cơm nước từ nhỏ. Có thời gian sau khi học xong, thành viên nhỏ nhất trong nhà lại ngồi vào máy may để may những đường chỉ đơn giản cho ba má. Sau ba năm, gia đình dành dụm mua được một mảnh đất nhỏ gần đó và dọn ra ở cho đến bây giờ.Không chỉ có “tuổi thơ dữ dội” mà đến khi lớn lên, những ký ức trong chị cũng không hề dễ dàng. Nữ doanh nhân nhớ lại khi học cấp ba tại THPT Lê Qúy Đôn, cô nữ sinh được cho mỗi ngày đúng 1.000 đồng để chi tiêu.“Lúc đó, không hiểu sao trường lại bán ổ bánh mì to như vậy và nửa ổ bánh mì thịt giá 2.000 đồng. Nên mỗi khi muốn ăn tôi phải nhịn đói một ngày để đủ tiền mua vào ngày hôm sau. Nếu không, tôi ăn cơm ở nhà hoặc những thứ rất rẻ như khoai lang, xôi…”, chị nhớ lại.Cũng vì sống trong cái nghèo từ nhỏ, nhìn cảnh ba bệnh không có tiền đi bệnh viện rồi mất đột ngột cũng vì cái nghèo nên chị nói mình luôn mang trong mình ước muốn đổi đời.“Từ năm lớp 2, khi được ba dẫn đến thăm căn biệt thự của người thân mà sau này ở nhờ, tôi đã có ý nghĩ sau này lớn lên sẽ mua lại cho bằng được. Lớn hơn, khi viết lưu bút cho bạn bè, tôi cũng tự ví mình là giám đốc. Bây giờ khi nhớ lại tôi cảm thấy rất buồn cười", chị kể."Đến khi học đại học Kinh tế TP.HCM, tuyên ngôn tôi tự nói với chính mình chính là: ‘Sao cũng được nhưng nhất quyết phải thoát nghèo’. Tư tưởng của tôi cũng là làm công việc tự kiếm ra tiền hơn là được người khác trả lương cho mình”.Chị Phạm Kim Dung đi làm thêm ngay từ năm thứ nhất đại học với công việc nhân viên nghiên cứu thị trường. Trải qua những khó khăn ban đầu, cô sinh viên dần thăng tiến lên nhiều vị trí khác nhau trong vòng 8 năm, trước khi chuyển sang đơn vị công tác mới là công ty bất động sản Phú Mỹ Hưng. Thời điểm đó, chị ví mình có sự nghiệp không thể có lần thứ hai trong đời, tuy nhiên một vài biến cố xảy ra liên quan đến chuyện gia đình nên “làm liều” tách riêng.Quyết định bán một căn nhà rồi lấy đó làm vốn, chị Kim Dung cho ra đời đứa con mà mình ấp ủ mang tên Sen Vàng. Quyết định này, chị gọi là “giấc mơ mang tên mình”. Tuy nhiên, chị tâm sự mình lúc này vẫn còn rất “hèn” nên ra hẹn với bản thân, nếu không thành công, sẽ quay lại với công việc cũ. May mắn khi mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ.Những ngày đầu thành lập, công ty với quy mô vỏn vẹn bốn nhân viên nhưng đã đấu thầu thành công hợp đồng tổ chức cuộc thi Người đẹp Hoa Anh Đào và được đánh giá thành công, phát hiện nhiều gương mặt tiềm năng.“Ngay từ hợp đồng đầu tiên này, tôi đã có thêm vài hợp đồng khác, tôi biết chắt chiu và tự mình làm nhiều thứ nên công ty đã sinh lợi để duy trì hoạt động, và số tiền bán căn hộ để đầu tư ban đầu tôi mua lại một căn nhà khác”, chị kể.Kể từ đó, nữ doanh nhân bén duyên với nhiều cuộc thi nhan sắc Hoa hậu Việt Nam, Hoa khôi Ðồng bằng Sông Cửu Long nhiều năm liền, bên cạnh đó còn có các hoạt động khác như Tuần lễ Du lịch xanh đồng bằng sông Cửu Long, Liên hoan phim Việt Nam, Liên hoan phim Quốc tế…Tuy nhiên theo chị, những hoạt động đó dẫu là bề nổi nhưng là một mảng doanh số rất nhỏ trong tổng thể doanh thu của các công ty của chị.Năm 2015, công ty Sen Vàng chính thức bước chân vào lĩnh vực sản xuất các chương trình truyền hình thực tế, mở đầu là cuộc thi Tài tử tranh tài và sau này là Tuyệt đỉnh song ca, Thử tài siêu nhí, Cặp đôi vàng…“Làm chương trình truyền hình là bước đi tất yếu của các công ty truyền thông nếu muốn phát triển lớn mạnh. Muốn chạm đến mảng này cần phải có lượng khách hàng lớn, vốn, đội ngũ nhân sự làm sáng tạo phải nhiều và sáng tạo liên tục, đầu tư về số liệu, xây dựng được các chiến lược marketing cho khách hàng và nhiều điều kiện cần khác nữa… và rủi ro sẽ rất lớn nếu thiếu một trong những yếu tố quan trọng này”.Trước đó, dù đang “ăn nên làm ra” với dịch vụ phát triển đầu số cùng dịch vụ nhắn tin trúng thưởng, nhưng do nhìn ra trước hoạt động này sẽ thoái trào, chị quyết định chuyển sang một hướng mới.Lý giải về điều này, nữ doanh nhân cho biết: “Tư tưởng của tôi là luôn ngồi ở mép ghế chứ không cho phép ngồi chễm chệ an toàn ở giữa ghế. Có thể lúc này tôi không nhiều tiền bằng những người khác, nhưng lại có nhiều thứ khác hơn, chính là nền tảng của sự nghiệp, những giá trị vô hình mà nếu tôi muốn sẽ trở thành những giá trị hữu hình một cách nhanh chóng”.Nhắc đến niềm ham mê công việc, chị Phạm Kim Dung kể khi còn làm việc tại công ty Phú Mỹ Hưng, do quá lao lực nên đã ho ra máu và tưởng chừng như không qua khỏi nếu như không được phát hiện và nhập viện kịp lúc. Chị nhớ lại sau lần đó tự hứa sẽ giành nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Nhưng chừng tháng sau, mọi chuyện đâu lại vào đấy.Chị nói thêm: “Nhiều anh chị trong gia đình thường quở trách: 'Có chết đói đến nơi đâu mà làm hoài vậy?'. Tuy nhiên, tôi nghĩ gia đình cần phải có một người có thể đứng ra quán xuyến mọi việc nếu có những việc lớn xảy ra. Bản thân tôi may mắn được ba má cho đầu óc linh hoạt, ý chí bền bỉ hơn nên phải là người nhận trọng trách đó. Còn nỗ lực được thì tôi sẽ nỗ lực, tôi cũng không coi đó là trách nhiệm vất vả mà cảm thấy rất vui để được làm việc”.Tuy nhiên, bấy nhiêu vẫn chưa đủ để chị tự hào về bản thân. “Nếu như tôi liều mạng hơn thì có thể hoạt động của công ty đã tốt hơn rất nhiều cũng như triển khai được nhiều mảng kinh doanh mới”, chị nói.Không chỉ trong công việc, bà chủ công ty Sen Vàng còn được ngưỡng mộ ở cuộc sống gia đình hạnh phúc. Chia sẻ quan điểm về hôn nhân, doanh nhân Phạm Kim Dung nói: “Dù cho một người phụ nữ mạnh mẽ, có thể xông pha bất cứ nơi đâu nhưng khi về nhà vẫn cần một người đàn ông để… nhõng nhẽo và đòi hỏi”.Và sau cuộc hôn nhân đầu tiên kết thúc, chị tìm được người đàn ông có thể làm được điều này. Đặc biệt, không chỉ trong những vấn đề cuộc sống, gia đình, chị cho biết mình may mắn khi còn có thể có thể chia sẻ cùng ông xã về công việc, bởi anh là đạo diễn thực hiện hầu hết chương trình của công ty Sen Vàng, anh Hoàng Nhật Nam.“Tôi vẫn nói đùa công ty của mình rất may mắn khi có đạo diễn độc quyền, các đơn giá chỉ mang tính chất… xem cho vui chứ không cần phải trả tiền lương. Ngoài ra, mâu thuẫn giữa tính nghệ thuật của chương trình, yếu tố quảng cáo của nhãn hàng, mong muốn của nhà sản xuất và đạo diễn… mà nhiều công ty phải đối mặt thì với Sen vàng lại tránh được tối đa vì anh Nam có thể hiểu được những khó khăn này và cùng chúng tôi dung hòa”.Cặp đôi gặp nhau thời điểm 2010, khi chị Dung về Đà Nẵng để tham gia giảng dạy một khóa học về chuyên môn dành cho các doanh nhân và anh Nam là một trong những học viên của lớp. Từ những lần đầu gặp gỡ, trao đổi rồi dần đưa đón nhau đi về, chị nhận ra sự chân thành của người đàn ông này…“Thời điểm đó tôi còn trẻ và có chút sự nghiệp, nhiều người khuyên nếu muốn bắt đầu lại từ đầu, hãy tìm người đàn ông có địa vị, ở gần mình. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình không cần tiền của người khác, cách trở về mặt địa lý là việc quá nhỏ nếu mình muốn thay đổi", chị cho biết."Tôi chỉ cần họ thương mình, biết quan tâm chia sẻ và hiểu mình là được. Những lần đi với anh Nam, tôi thấy anh ấy rất thương mẹ và em gái, một người như vậy mới có thể thương vợ được. Khi anh ấy đặt lời yêu, tôi lập tức đồng ý vì vốn dĩ trong đầu mình cũng đã có ý ngầm rồi”, chị tâm sự.Do cả gia đình đã định cư ở Mỹ nên anh sau đó đã quyết định vào TP.HCM và cùng xây dựng sự nghiệp với người yêu. Trước khi chính thức kết hôn vào năm 2011, cả hai gặp không ít trở ngại từ phía gia đình, công ty.Tuy nhiên, đúng với phong cách người lãnh đạo, chị nói: “Tôi biết mình muốn gì, và khi tôi muốn nhất định phải được. Tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu tôi, tôi muốn chúng tôi trở thành vợ chồng. Cả trong công việc lẫn tình cảm, tôi là người luôn lý trí và sẵn sàng đấu tranh cho những điều mình đã suy nghĩ cặn kẽ”.Trong công việc, cả hai cũng giữ đúng phạm vi công việc của mình, thậm chí “choảng” nhau giữa cuộc họp như một cách để công ty phát triển. Nhưng khi về đến nhà, chị cho biết mình rất “bánh bèo” và được anh ấy chăm lo mọi thứ.Ngoài ra, tính cách của nữ doanh nhân này cũng có nhiều sự thay đổi nhờ người đàn ông hiện tại mang đến cho mình. Nếu như trước đây chị rất ít quan tâm đến bản thân mà chỉ biết vùi vào công việc, thì hiện tại nhờ động viên của chồng, chị đã biết tập thể dục, đi spa, chú ý đến vẻ bề ngoài.“Mỗi ngày, chúng tôi gần như gặp mặt nhau liên tục nhưng không thấy chán. Anh Nam cũng nói với tôi mọi thứ đang diễn ra rất vui vẻ. Nếu một trong hai người đi công tác, chúng tôi cũng nhắn tin liên tục. Vợ chồng tôi chung sống 6 năm nhưng chắc bằng người khác sống chung 20 năm vì gặp từ sáng đến tối, thời gian dành cho nhau rất nhiều”.Cũng vì lý do này, chị Kim Dung cho biết mình hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại.Trước khi ra về, chúng tôi được chị và ông xã mời những món quà quê được mang lên từ Vĩnh Long lên. Vừa ăn, người phụ nữ này tiếp tục nói về công việc, những ấp ủ trong tương lai một cách say mê và nhiều tâm huyết. Thỉnh thoảng, chị lại nhìn sang ông xã lúc này đang bận rộn với công việc chăm sóc vườn cây kiểng và hồ cá trước nhà.Nếu trước đây, người ta vẫn thường nhắc câu: “Phía sau thành công của người đàn ông có bóng dáng của người phụ nữ”, thì với gia đình của người phụ nữ này, mọi thứ có vẻ song hành nhưng vẫn được vận hành một cách hoàn hảo.