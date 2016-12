Tối 24/12, trước khi diễn ra đám cưới một ngày, trên trang cá nhân, MC Trấn Thành chia sẻ những tâm sự ngọt ngào, dành những lời có cánh cho Hari Won - vợ sặp cưới của mình.

Anh nhắc đến vợ sắp cưới một cách trân trọng và gửi những lời cám ơn sâu sắc đến cô. Hari Won chính là người đã khiến cuộc đời anh thay đổi kể từ khi gặp cô, nam MC sinh năm 1987 chia sẻ.

Anh dành những lời cảm ơn sâu sắc đến người vợ sắp cưới của mình: "Cảm ơn em đã đến bên đời như dòng nước mát giữa mùa khô hạn, cho anh biết cách vì một người, để dám đặt niềm tin vào ngày mai, cho anh thấy sự chờ đợi của mình là không lãng phí, trao tặng anh phần thưởng đời người – hôn nhân, điều mà cả kiếp này anh chưa bao giờ nghĩ đến.""Hôm nay, ngày chúa sinh ra đời, ngày nhân loại hoan hỉ hô tụng nhau chúc mừng, cũng là ngày tôi từ ngưỡng đời độc thân. Kể từ ngày mai, xin cho phép gọi 2 tiếng: Mình ơi!", anh trải lòng về những cảm xúc trước thời khắc quan trọng diễn ra vào tối nay (25/12).

Sau đó nam MC còn chia sẻ bài thơ ngôn tình mà anh yêu thích.

Trấn Thành và Hari Won quyết định tổ chức đám cưới vào ngày 25/12, tại TP.HCM sau một năm hẹn hò. Cả hai dự định tổ chức lễ cưới ấm cúng chỉ với khoảng 300 khách mời.

Chi tiết chia sẻ của MC - diễn viên Trấn Thành trên trang cá nhân trước khi lên xe hoa:

Đời tôi, yêu nhiều, vấp ngã cũng nhiều, đau khổ lại càng nhiều. Đôi lúc..... ngại yêu, sợ bắt đầu!!! Và cứ thế, tôi yêu thương vô định, cơ bản, hời hợt, tạm bợ cho đến khi.... gặp EM!!!!

Cảm ơn em đã đến bên đời như dòng nước mát giữa mùa khô hạn. Cho anh biết cách vì một người, để dám đặt niềm tin vào ngày mai. Cho anh thấy sự chờ đợi của mình là không lãng phí, phóng thích góc tối ngại đời trong anh, trao tặng anh phần thưởng của đời người - hôn nhân - điều mà cả kiếp này, chưa bao giờ tôi nghĩ tới!!!

Hôm nay, ngày chúa sinh ra đời, ngày nhân loại hoan hỉ hô tụng nhau câu chúc mừng, cũng là ngày tôi giã từ ngưỡng đời độc thân. Kể từ ngày mai, xin cho phép gọi 2 tiếng: "MÌNH ƠI"!!!!

Vài dòng thơ ngôn tình chép tay trước khi leo lên xe bông!

Siết hồn lại để gói ghém yêu thương!

Chợt nhận ra, đôi khi mong ước thật tầm thường,

Thèm vấn vương - để biết lòng già nhưng chưa chết.

Những chiến binh dày xéo tâm hồn cũng đã thương vong gần hết,

Sao vẫn chưa chịu viết ra hồi kết cho vở kịch đời vô an???

Mong lung, lạc hướng, ngơ ngác, bàng hoàng,

Xót dạ tự trách đâu nhất thiết phải ngang tàn với mệnh mình như thế???

Rồi thiêm thiếp len sâu trong lời kể:

Rằng đêm đến cũng cần một khoanh gối cho có cái mà kê mái đầu!

Cười vào đâu, khóc vào đâu?

Khi mình cứ nhẫn tâm vò đời như rác rưởi?

Chửi:

- Làm gì tồn tại cái thứ được gọi là "vĩnh hằng"?

Tra tấn tinh thần bằng những cú nghiến răng,

Tự tiến hoá thành cổ máy hung hăng để cày nát thửa đời lành lặn.

Nhân thế xung quanh là cơm thừa canh cặn,

Ăn hời hợt, không cho phép nội tạng mình no nê.

Lâu lâu thèm lắm một chốn đầm ấm ta về

Nhưng lại rùng mình, xin thề không an phận!

Tiên trách kỷ, hậu lại trách nhân

Sao đời không ban nỗi một phần thưởng tinh thần?

Cứ như thế... chẳng nên thân hơn phần tư thế kỷ.

Tự hỏi một câu: "mình cần gì nhỉ???"

Một miền cảm thông để tin mà hủ hỉ tựa đầu

Đêm về không cần phải hỏi: mình sẽ về đâu?

Hay đến khi nào mình mới tìm được nhau

Đã là định mệnh, gặp trước hay sau gì cũng vậy.

Có những nỗi niềm giản đơn là thế đấy,

Nước mắt lưng tròng, run rẩy gặp được nhau

Rồi hứa hẹn mình sẽ gần nhau lâu

Cho đến khi đầu không còn minh mẫn

Phải biết chờ đợi, thử thách lòng kiên nhẫn

Điều tuyệt vời nhất, phía trước vẫn chờ ta!!!!!!