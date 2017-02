Blake Lively - diễn viên của loạt phim Gossip Girl - sẽ bước sang tuổi 30 vào tháng 4. Người đẹp của phim The Shallows gây dựng tên tuổi nhờ nhiều tác phẩm điện ảnh đình đám, trong đó có Green Lantern, Cafe Society... Blake Lively cũng có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên tài tử Ryan Reynolds.

Rosie Huntington-Whiteley được biết đến như một trong những "thiên thần" quyến rũ nhất của Victoria's Secret. Cô cũng từng tham gia các tác phẩm điện ảnh ăn khách như Transformers: Dark of the Moon, Mad Max: Fury Road... Bước sang tuổi 30, Rosie và hôn phu Jason Statham đang chờ đón con đầu lòng.

Ca sĩ Kesha có nhiều ca khúc đứng đầu các bảng xếp hạng như Tik Tok, Die Young, Your Love is My Drug... Kesha tạo cá tính riêng bằng cách trang điểm đậm, chọn trang phục biểu diễn màu mè. Năm 2016, cô gây ồn ào khi kiện nhà sản xuất Dr. Luke vì lạm dụng tình dục. Ca sĩ người Mỹ bước sang tuổi 30 vào ngày 1/3.