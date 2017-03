TPO - Sau gần 3 năm kết hôn, vợ chồng Lam Trường chào đón thành viên mới vào ngày 4/3 vừa qua.

Hình tay bàn tay con gái được vợ Lam Trường chia sẻ trên trang cá nhân.

Mới đây, Yến Phương chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh bàn tay trẻ sơ sinh kèm dòng trạng thái: "Welcome babygirl Phoebe to the world in March 4th, 2017. We love you". (Tạm dịch: Chào mừng con gái Phoebe đến với thế giới vào 4/3/2017. Ba mẹ yêu con).

Nhiều bạn bè và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng tới gia đình nam ca sĩ Lam Trường. Lam Trường và vợ 9x kết hôn cuối năm 2014. Trong bài phỏng vấn Tiền Phong đầu tháng 5/2016, Lam Trường cho biết anh và vợ đều mong có em bé. Đến tháng 11/2016, nhiều người bất ngờ khi thông tin Yến Phương đang mang bầu tháng thứ 5 được chia sẻ rộng rãi.

Lam Trường và vợ 9x.



Được biết, Yến Phương đã tốt nghiệp khóa học kế toán tại Mỹ. Lam Trường từng chia sẻ: “Phương vừa muốn tiếp tục học vừa muốn tập trung thời gian cho gia đình nên còn đang phân vân. Riêng Trường thì muốn Phương kinh doanh và cùng Trường thực hiện những dự tính đang ấp ủ. Nhưng dù là lựa chọn nào của Phương, Trường cũng sẽ ủng hộ. Còn bản thân Trường thì vẫn tiếp tục công việc ca hát của mình trong và ngoài nước”.