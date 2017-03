TPO - Nữ ca sĩ đất Quảng cho biết đã từ chối Thái Ngân sau 3 lần chàng học trò này đến bái sư. Phạm Đình Thái Ngân là học trò của team Hồ Quỳnh Hương trong cuộc thi Nhân Tố Bí Ẩn.

Bị thuyết phục bởi sự “lì đòn” cũng như niềm đam mê âm nhạc của chàng trai ở đất phương Nam, Hồ Quỳnh Hương tiếp nhận và yêu cầu Thái Ngân phải dồn sức cho tập luyện. Sau 2 năm bí mật tập luyện vũ đạo, chơi các loại nhạc cụ piano và ghita, Thái Ngân còn tham gia sáng tác, Hồ Quỳnh Hương đã cho học trò “xuống núi”. Hai MV đầu tay do cô hỗ trợ thực hiện “Sống trọn hôm nay” và “Nhưng anh vẫn yêu" của Thái Ngân đã ra mắt báo giới ngày 16/3. Theo nam ca sĩ, lựa chọn ca khúc do chính mình sáng tác làm sản phẩm ra mắt sau một thời gian im ắng là một sự liều lĩnh rất lớn. Tuy nhiên, Thái Ngân hi vọng đây là nét riêng biệt, khiến khán giả nhớ đến mình.

Hồ Quỳnh Hương còn chỉ dạy cho Thái Ngân ba điều quan trọng nhất của một người ca sĩ. Đó là đam mê, tâm hồn nghệ sĩ và đạo đức nghề nghiệp. Thái Ngân chia sẻ ngoài 3 điều này ra, nam ca sĩ chẳng có gì cả. Việc đầu tư cho các dự án âm nhạc của anh đều do một tay Hồ Quỳnh Hương và ê-kíp lo lắng.

Trong họp báo, Hồ Quỳnh Hương và Thái Ngân cùng song ca bài hát “Sống trọn hôm nay”. MV của ca khúc hát đôi này đã ra mắt trước đó gần một tuần như sản phẩm kỉ niệm tình thầy trò giữa hai ca sĩ.