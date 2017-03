“Khi bắt đầu quay phim, tôi chỉ có 42 kg thôi nhưng sau khi xong lên lên tới 52 kg bởi vì ăn quá nhiều”, Hòa Minzy chia sẻ.

Linh Duyên là bộ phim đầu tay của Hòa Minzy, dù chỉ là một vai diễn phụ. Gặp nữ ca sĩ sinh năm 1995 tại buổi công chiếu phim, trông Hòa Minzy đã thon gọn hơn rất nhiều so với cách đây ít lâu. Cô khá thoải mái khi trò chuyện về vấn đề cân nặng của mình nhưng lại từ chối trước mọi câu hỏi về chuyện tình cảm.

Sau 3 năm bước chân vào showbiz, Hòa Minzy vẫn đang thuê nhà sống tại Sài Gòn. Khác với những ca sĩ, hot girl khác, Hòa Minzy không xài hàng hiệu, vì “ít tiền” như cô thực thà chia sẻ. Cô ca sĩ trẻ vẫn rất nhí nhố và thoải mái, không giống chút nào kiểu “đã vượt qua hết quãng thời gian khó khăn”.

Tạo hình của Hòa Minzy trong bộ phim.

- Linh Duyên là bộ phim kinh dị đầu tiên Hòa Minzy tham gia, chị có thể chia sẻ chút ít về vai diễn này?

Đây là vai diễn trong bộ phim điện ảnh chuyên nghiệp đầu tiên tôi tham gia nên ban đầu tôi cũng lo lắng. Nhưng sau khi đọc kịch bản, thấy nhân vật này có nhiều điểm giống với tôi ngoài đời nên cũng thấy thoải mái hơn.

Trong quá trình quay phim, tôi nhận được sự giúp đỡ của đạo diễn cũng như các anh chị diễn viên, tôi đã cố gắng làm hết sức có thể.

- Quá trình quay phim có lấy nhiều thời gian của chị không? Chị vừa quay phim vừa chạy show thế nào?

Phim này tôi quay trong vòng nửa tháng vì tôi không phải là nhân vật chính. Trong lúc quay phim, tôi vẫn tranh thủ thời gian nghỉ về Sài Gòn đi diễn rồi lại chạy lại đoàn để quay.

Hình ảnh mới nhất của nữ ca sĩ.

- Quá trình quay phim, Hòa Minzy có gặp gì khó khăn không?

Vì tôi rất khó thuộc lời thoại nên hay bị nói nhầm. Hơn nữa, tôi là người Bắc nhưng lại đang sống ở miền Nam nên hay bị lai giữa giọng Bắc với Nam. Nói thì phải sửa thoại rất nhiều. Ngoài ra, ở trường quay tôi phải bớt ăn lại, mà không được ăn là việc rất khó khăn với tôi.

- Lại nói về chuyện ăn uống, hiện tại chuyện cân nặng của chị thế nào rồi?

Khi bắt đầu quay phim, tôi chỉ có 42 kg thôi nhưng sau khi xong lên lên tới 52 kg bởi vì ăn quá nhiều. Tôi đã sống trong những ngày tháng sung sướng vì việc tăng cân của mình và sống trong những khoảnh khắc lọt vào top sao xấu 4 tuần liên tiếp.

Sau đấy tôi đã tích cực để giảm cân. Hiện tại tôi đã giảm xuống còn 45 kg. Tôi đã luyện tập rất nhiều để tăng cơ và giảm lượng mỡ. Bây giờ tôi vẫn muốn giảm thêm vòng eo. Lúc tăng cân, vòng eo tăng thêm 10 cm và tôi rất choáng.

Nữ ca sĩ trông đã thon gọn hơn rất nhiều.

- Cuộc sống trong Sài Gòn hiện tại của Hòa có còn khó khăn như cách đây không lâu chị chia sẻ không? Hòa đã mua nhà chưa?

Tôi dự định mua nhà thôi chứ chưa mua được và vẫn đang ở nhà trọ như trước. Cuộc sống của tôi cũng chẳng có gì khó khăn vì tôi đã vượt qua được quãng thời gian đó rồi. Giờ tôi chỉ sống một cuộc sống không hối tiếc thôi.

Tôi muốn có thật nhiều những ca khúc hay nhất và mong trong năm nay, trước sinh nhật của mình vào tháng 5, tôi sẽ có một ca khúc nhận được nhiều sự hưởng ứng của khán giả. Hiện tại, ca khúc đang trong thời gian thu âm và quay MV.

- Nổi tiếng đến nay đã 3 năm nhưng chưa có hit nào đỉnh cao, chị nghĩ sao?

Vì nghề này ngoài sự cố gắng, thì may mắn cũng cần có nhiều, cần cả tài chính nữa. Mấy năm trước tôi đã cố gắng để mua các sản phẩm âm nhạc bằng tất cả những gì tôi có thể nhưng may mắn chưa đến cho nên tôi hy vọng năm nay sẽ may mắn hơn.

- Cuộc sống tự lập của chị ở Sài Gòn thế nào?

Hiện tại, ngoài việc ăn ngủ ra thì tôi luyện tập. Tôi đang học thêm thanh nhạc và tập nhảy, ngoài ra còn đi quay và đi diễn. Thường thì một ngày tôi không có quá nhiều thời gian để nghỉ.

- Còn việc chạy show thì sao?

Tôi nghĩ trong 1-2 năm tiếp theo, việc kiếm tiền tôi sẽ không đặt lên hàng đầu. Tôi chỉ cố gắng sao để có những bài hát hay thôi.

Hòa Minzy và các fan ở Hà Nội.

- Chị có lợi thế vào showbiz từ khi còn rất trẻ nhưng lại không tận dụng điều đó?

Tôi nghĩ không phải mình lợi dụng cái gì hay mình ỉ lại cái gì. Tất cả mọi thứ hiện tại, tôi nghĩ là sự cố gắng của mình cũng không kém ai cả. Chỉ có thể là mình chưa may mắn bằng họ hoặc tất cả những gì phía sau họ hỗ trợ đều tốt hơn mình.

Nói tóm lại thì tôi vẫn cần một sự may mắn hơn vì sự nỗ lực của mình thì tôi chưa bao giờ thấy mình phải buồn vì nó cả, lúc nào tôi cũng cố gắng hết mình.

- Nói chuyện bên lề một chút, con gái ai cũng thích hàng hiệu, hàng hiệu cũng là một phần giúp ngôi sao tỏa sáng, còn chị thì sao?

Khi chưa có nhiều tiền, cái gì mình mặc đẹp thì cái đó là hàng hiệu thôi. Hiện tại tiền tôi để mua bài hát đã, còn hàng hiệu này kia tôi nghĩ tôi vẫn còn trẻ, còn tuổi trẻ mà. Mà trước khi mua hàng hiệu thì tôi mua nhà đã.