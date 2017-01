Hoài Linh cho biết Tết Đinh Dậu anh sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, không nhận lời chạy show trong 3 ngày xuân. Danh hài cũng tiết lộ những kế hoạch trong năm 2017.

Hẹn gặp Hoài Linh rất khó, bởi anh không có thời gian và cũng lười lên báo vì theo anh “có bấy nhiêu cứ nói hoài”. Nhưng sau một lúc “thương thảo”, danh hài cũng dành cho PV cuộc trò chuyện nhanh trước khi về nhà nghỉ ngơi vì đêm qua anh chỉ chợp mắt được 2 tiếng.

Hoài Linh bảo anh không thể ngồi im một chỗ vì những lúc rảnh rỗi lại sinh bệnh tật. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.

Danh hài nhờ người thân chăm sóc, trông coi đền thờ Tổ. Mỗi khi có thời gian anh lại xuống chơi với anh em. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.

Kết thúc buổi giao lưu, Hoài Linh lên xe máy, được trợ lý đưa về. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.

Hoài Linh tiết lộ phải uống thuốc ngủ mỗi khi chung phòng với Chí Tài Danh hài Hoài Linh bất ngờ hé lộ tật xấu ngủ ngáy của người bạn thân Chí Tài khiến anh phải uống thuốc ngủ suốt bốn năm qua mỗi khi hai người có dịp chung phòng trong những lần đi lưu diễn.

- Tết 2017 Hoài Linh có đến 2 phim cùng ra rạp, dù trước đó anh từng nói sẽ hạn chế giảm tải công việc nhưng xem ra khó có thời gian để nghỉ ngơi?- Tôi không cố tình đóng 2 phim vào dịp Tết đâu. Nhưng họ mời nhiều quá tôi biết làm sao. Tôi cũng hoàn thành các game show đã nhận lời rồi. Tính tôi cũng kỳ lắm, nếu không đi làm, ở nhà tôi sẽ bị bệnh nên tôi thích làm cho khuây khỏa.- Thị trường phim Việt chú trọng phim hài vì dễ hút khách, phim nào có Hoài Linh cũng cầm chắc về doanh thu. Vì thế nhà sản xuất mời cho bằng được anh ngay cả khi chấp nhận xếp lịch để chờ. Anh nói thế nào về điều này?- Phim của tôi ăn khách là do mọi người đánh giá thôi, tôi lại không tự tin về điều đó. Chắc do khán giả yêu quý nên mới ủng hộ. Đôi khi tôi cũng buồn vì mình không thể làm khác đi.Khi cầm kịch bản trên tay và lúc ra trường quay là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Có nhiều phim khi xem lại, tôi cũng thấy buồn. Nhưng tôi không thể theo đoàn phim xuyên suốt được, mình chỉ lo làm tốt phân đoạn của chính mình nên khó có sự liền mạch.- Khi nhà sản xuất bỏ tiền đầu tư cho bộ phim, họ đều muốn thu lại kinh phí, mặc dù bây giờ chuyện lời lỗ còn hên xui. Dù phim bom tấn hay “bom xịt” khi công chiếu cũng mong thu hồi vốn, không ai bỏ mấy chục tỷ đầu tư phim để đi thi cả.Diễn viên hài ở Việt Nam cũng không có bao nhiêu người, nên cũng đừng thắc mắc vì sao người ta đóng nhiều. Hơn nữa, làm việc quen thân nên ê-kíp chỉ cần nhìn nhau cũng đủ hiểu.- Hoài Linh từng nói rất ghét Khương Ngọc, vì sao anh lại nhận lời đóng phim “Rừng xanh kỳ lạ truyện” do anh ấy làm đạo diễn?- Ngày xưa tôi rất ghét Khương Ngọc, nhìn mặt không ưa rồi. Tôi cũng không bao giờ nghĩ có ngày sẽ làm việc chung. Nhưng sau hơn 7 năm, vợ chồng Tiến Luật – Thu Trang cũng nói ra nói vào. Anh em có cơ hội tiếp xúc với nhau và mọi định kiến tôi dành cho Ngọc không còn.Tôi vốn nói nhiều trên màn ảnh nhưng lần đầu tiên lại diễn vai người rừng, không cần lời thoại nên cũng muốn thử xem sự khác biệt thế nào. Nhưng sau khi đóng phim này tôi mới biết vì sao Khương Ngọc lại mời mình. Vì tôi nhẹ ký, khi đóng cảnh đu bay không cần phải tốn sức người ta kéo mình, giảm bớt nhân lực nên đỡ hao tổn kinh phí (cười).- Khương Ngọc còn “hành hạ” anh ra sao?- Lần đầu tiên tôi thấy đóng phim giống tập kịch. Ngày đầu tiên, Khương Ngọc và các anh em diễn viên tập trung qua nhà tôi để xem kịch bản, phân vai. Ban đầu, tôi nghĩ mọi người qua chơi để có không khí làm việc. Ai ngờ nó đưa kịch bản cho từng người và bắt phải đọc thoại.Mấy năm nay tôi đã bị mất ngủ, phải uống thuốc thường niên. Khi lên Đà Lạt quay, ngày nào cũng kết thúc lúc nửa đêm mà Ngọc còn bắt mọi người phải dậy sớm. Ở khách sạn, Khương Ngọc dồn anh em ở chung hết để mỗi sáng nó kêu ‘nhẹ’ một tiếng là cả đoàn dậy hết.Nhưng bù lại, Khương Ngọc có sự nhiệt huyết với nghề và tận tâm với anh em nên dù cực ai nấy cũng vui. Có điều, tôi lại bị tổn thất nặng. Trong một lần đi quay, gặp trời mưa gió, cây cối ngã xuống nhưng lại nhắm duy nhất vào đầu chiếc xe của tôi làm nó nát bét.- Tôi rất vui khi nhà thờ Tổ được khánh thành. Cảm giác đó không thể diễn tả bằng lời nói, niềm vui đó quá lớn để có thể biểu đạt. Tết này nhà thờ sẽ mở cửa cho mọi người tham quan. Tôi vẫn ở nhà riêng, có thời gian lại chạy xuống chơi với anh em trông coi nhà thờ. Dù hơi cực một chút nhưng lại vui.- Tết này Hoài Linh còn chạy show dày đặc như những năm trước?Năm nay tôi từ chối show trong 3 ngày Tết vì cũng muốn có thời gian cho mình. Những năm trước tôi không có ngày nào nghỉ ngơi, sau Tết lịch diễn cũng kín mít. Năm mới tôi cũng xin cầu cho mưa thuận gió hòa, mọi người ai nấy mạnh khỏe sức khỏe, công việc tốt đẹp. Quan trọng hơn những năm tới sẽ bớt thiên tài cho bà con đỡ khổ.- Vậy thời gian tới Hoài Linh sẽ làm gì?- Tôi sẽ quay lại với sân khấu. Dù hiện tại hài truyền hình gần như phủ sóng nhưng sân khấu vẫn chưa “chết” đâu. Nếu đầu tư kịch bản hấp dẫn, khán giả vẫn sẽ đến xem. Trước người ta hay nói cải lương “chết” nhưng công chúng vẫn xem ầm ầm đấy thôi.Thậm chí, bộ môn nghệ thuật này còn đang trở lại mạnh mẽ. Tôi mê cải lương, yêu những gì thuộc văn hóa truyền thống nên sẽ dốc hết sức để gìn giữ. Năm 2017 tôi vẫn sẽ tham gia game show nhưng nhận lời cho vui thôi, phần lớn tôi vẫn tập trung cho sân khấu.