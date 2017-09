Học trò Hồ Ngọc Hà kỳ vọng lọt top 5 Hoa hậu Hoàn vũ VN 2017

Bước ra từ The Face Vietnam 2016, Chúng Huyền Thanh có một năm hoạt động nghệ thuật khá im ắng. Tuy nhiên, vừa qua, học trò của Hồ Ngọc Hà đã bất ngờ đăng ký tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, cô nối dài danh sách những tên tuổi đình đám đang được chú ý ở cuộc thi. Nói về quyết định thi nhan sắc, Huyền Thanh cho biết cô được gia đình, bạn trai ủng hộ thử sức ở cuộc chơi đầy thử thách. Chúng Huyền Thanh sinh năm 1997, được cho là khá trẻ khi vào showbiz.

- Một năm sau The Face, Chúng Huyền Thanh đã đạt được những mục tiêu nào?- Hiện nay tôi đang làm việc với một vài nhãn hàng, tuy không nhiều nhưng những công việc này đều đến từ hiệu ứng The Face. Dự tính mới nhất chắc mọi người cũng biết rồi, tôi sẽ tham dự Hoa hậu hoàn vũ năm nay. Ngoài ra, tôi vẫn đi diễn với tư cách là một người mẫu ở các chương trình thời trang.- Vì danh tiếng từ The Face không đủ nên bạn phải thi thêm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017?- Từng lọt vào vòng bán kết Hoa hậu Hoàn vũ nhưng vì một số lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục tham dự. Chính vì thế, lần này tôi sẽ quay trở lại để hoàn thành ước mơ của mình. Các thí sinh bước ra từ The Face đều đang nỗ lực trên con đường khẳng định bản thân, nên không thể nói danh tiếng từ The Face không đủ. Tôi đã có những bài học, những mối quan hệ, và những hợp đồng từ đây.- Bạn đánh giá như thế nào về những đối thủ như Mâu Thuỷ, Hoàng Thuỳ… trên đấu trường năm nay?- Họ là những đàn chị đi trước, chắc chắn, kinh nghiệm của họ hơn tôi rất nhiều. Tuy nhiên, tôi cũng có được những điểm mạnh riêng. Những chiến binh mạnh mới tạo nên đấu trường hấp dẫn. Tôi rất mong chờ được thử thách cùng mọi người.- Đi thi đâu phải chỉ để thử thách hay cọ xát bản thân, học hỏi kinh nghiệm?- Đã đi thi, ai chẳng mong muốn mình là người chiến thắng. Nhưng vương miện chỉ đến với một người. Vậy tất cả những thí sinh còn lại họ sẽ được gì? Đó là được trải nghiệm, được sống với hi vọng. Như thế cũng đủ rồi.- Bạn có nghĩ những đối thủ nặng ký sẽ chiếm hết sự quan tâm của dư luận?- Tất nhiên, ai hấp dẫn, thú vị thì sẽ được mọi người để ý và khai thác nhiều hơn. Nhưng chặng đua còn chưa bắt đầu, tôi cũng có những chuẩn bị của riêng mình. Tôi muốn chứng tỏ mình không phải một cô bé mũm mĩm, nói chuyện nhạt nhoà như trong The Face nữa.- Khi biết mình sẽ thi đấu với những chiến binh xuất sắc như vậy, bạn có run sợ?- Sợ thì cũng làm được gì nữa bây giờ (cười). Không lẽ tất cả những thí sinh mới vì e sợ nên sẽ rút hết cho những chiến binh mạnh chiến đấu với nhau? Ai cũng có điểm mạnh điểm yếu. Nếu bạn biết tiết chế điểm yếu và phát huy điểm mạnh đúng lúc, tôi tin ai cũng có thể tạo nên phép màu.