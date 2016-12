TPO - Đánh dấu sự hợp tác cùng nhau trong phim điện ảnh “Chạy đi rồi tính” sắp ra mắt vào 30/12 tới đây, Diễm My 9X và Hứa Vĩ Văn thực hiện bộ hình lấy cảm hứng từ những thước phim điện ảnh nổi tiếng như Mùi Đu Đủ, Người Tình, Indochine. Bộ hình được thực hiện tại phố cổ Hội An – Quảng Nam.





Bộ hình nên thơ của Hứa Vĩ Văn và Diễm My mang đậm chất điện ảnh thập niên 70-80, kể về câu chuyện tình yêu qua nhiều cung bậc và năm tháng của hai nhân vật do Diễm My 9X và Hứa Vĩ Văn thể hiện.

Chuyện tình của hai nhân vật được kể lại bằng hình ảnh từ khi họ tình cờ gặp nhau, rồi quen nhau, hẹn hò lãng mạn cho đến khi họ trở thành vợ chồng và đối diện với những vui buồn, mâu thuẫn trong cuộc sống.

Diễm My 9X hoá thân thành cô gái Đông Dương xinh đẹp với trang phục hơi hướng vintage, cổ điển. Hứa Vĩ Văn lãng tử trong phục trang của các thiếu niên thập niên trước. Cả hai hoà quyện vào khung cảnh lãng mạn của phố cổ Hội An, tạo nên một chuyện tình đầy chất thơ.





Chia sẻ lý do thực hiện bộ hình, Diễm My cho biết: “Tôi đã được chụp rất nhiều bộ hình đẹp nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa có một bộ hình nào chụp tại Hội An- Di sản thế giới. Hơn nữa, tôi là diễn viên nên tôi cũng muốn thực hiện một bộ hình mang hơi hướng điện ảnh một chút. Đó là lý do tôi rủ anh Hứa Vĩ Văn thực hiện bộ hình này, lấy cảm hứng từ các tác phẩm điện ảnh thập niên trước đây!”.