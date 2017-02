TPO - Xu hướng của các bộ phim bom tấn hiện nay là những cảnh đánh đấm hoàn toàn sử dụng công nghệ cao, vũ khí sinh học thay thế bom mìn, và người hùng chỉ khoe cơ bắp cho đẹp. Trong bối cảnh đó, phim John Wick - Mạng đối mạng xuất hiện, thỏa mãn những fan của dòng phim hành động thuần chất.

Năm 2014, với ý chí siêu phàm, khả năng lì đòn siêu hạng cùng kĩ thuật cận chiến siêu đẳng, John Wick đã biến điều không thể thành có thể, tiêu diệt kẻ thù tàn ác và chih phục được trái tim của người hâm mộ toàn cầu.

Năm 2017, chúng ta lại được tái ngộ với John Wick trong một sứ mệnh mới. Những tưởng đã được thảnh thơi sống trong căn biệt thự đẹp đẽ cùng chú chó ngoan ngoãn, đáng yêu thế nhưng, thời quy ẩn của gã sát thủ không kéo dài được lâu. Chủ nợ cũ tìm tới và đòi một món nợ không thể không trả. Gã lần nữa phải xách súng lên đi trả nợ, và rồi quay ngược lại tìm thân chủ và tính sổ.

John Wick Chapter 2 tiếp tục quy tụ những cái tên đã làm nên thành công cho phần phim trước. Bao gồm đạo diễn Chad Stahelski, biên kịch Derek Kolstad và ngôi sao Keanu Reeves.

Vẫn tiếp tục phát huy hết sức thành công những pha hành động đỉnh cao. Không có những cú đấm thủng tường một cách dễ dàng, không có siêu năng lực, John Wick chú trọng những màn cận chiến vô cùng xuất sắc, trực tiếp, không hoa mỹ, từng bước đi, từng kế hoạch luôn được chuẩn bị và tính toán một cách chuẩn xác. Bất ngờ, gay cấn từng giây từng phút, góc quay độc đáo. Trong thời đại kĩ xảo CGI được dùng quá nhiều, thương hiệu John Wick trở thành “của hiếm”.

Keanu Reeves tiếp tục chứng minh anh là sự lựa chọn tuyệt vời nhất cho vai diễn gã sát thủ John Wick. Với kinh nghiệm diễn phim hành động cùng những trải nghiệm từ chính cuộc đời thật đầy buồn đau, Keanu đã khiến “huyền thoại sát thủ” trở nên chân thật trên màn ảnh rộng. dáng vẻ thờ ơ cùng ánh mắt buồn của John Wick khiến khán giả không khỏi đau lòng.

Diễn vai gã sát thủ lịch lãm trong bộ áo vest chống đạn chất lượng, gã sát thủ hầu như không có cảnh khoe cơ bắp nào. Phim chỉ tập trung nhiều ở phần hành động, tâm lý nhân vật được diễn tả chủ yếu thông qua ánh mắt biết nói của Keanu.

Nam diễn viên kỳ cựu người Anh Ian McShane tiếp tục diễn vai quý ngài Winston lịch lãm, trầm tĩnh và hết lòng thương mến gã sát thủ. Phong thái ấn tượng của ông chinh phục khán giả dẫu đất diễn có phần ít ỏi. Trong khi đó, nhân vật phản diện đủ đẩy bộ phim vốn đã cao trào này lên đến đoạn cao trào nhất do Riccardo Scamarcio thủ vai. Ngôi sao người Ý có màn hóa thân xuất sắc vào vai Santino D'Antonio – kẻ đã đâm một kiếm vào sau lưng con quỷ dữ John Wick. Từ cách nhấn nhá câu thoại tới cử chỉ tay, ánh mắt sắc lạnh, Riccardo đều lột tả xuất sắc một Santino đểu giả, khốn nạn và tham lam đến tận cùng.

Người bạn diễn cũ của Keanu Reeves trong The Matrix - Laurence Fishburne cũng góp mặt trong phim với vai “bang chủ cái bang” Bowery King. Ruby Rose của Resident Evil: The Final Chapter và xXx: The Return Of Xander Cage tiếp tục với hình tượng “đả nữ” quen thuộc trong tạo hình siêu cool và thủ ngữ độc đáo. Và tất nhiên, không thể không kể đến chú chó không-được-đặt-tên của John Wick. Thật may mắn, chú chó này vẫn còn sống tới cuối phim!

So với 20 triệu USD tiền đầu tư ở phần trước, John Wick: Chapter 2 đã được đổ thêm bộn tiền để bối cảnh rộng hơn, những cảnh cận chiến được dàn dựng xuất sắc hơn và thêm nhiều những khung hình đại cảnh đẹp và ấn tượng. Tổ chức Continental cũng được xây dựng rõ ràng hơn, hệ thống sát thủ được nâng tới tầm đáng sợ. Một thế giới dường như không có cảnh sát, hầu như ai cũng có khả năng là sát thủ từ ông già, ăn xin tới một nhạc công. Sát thủ không ngại lao vào giết nhau giữa chốn đông người, bắn nhau ở quảng trường, đâm nhau trên tàu điện… Thế giới của John Wick khiến người xem không khỏi rùng mình.

Giờ đây, dù muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn của một sát thủ nhưng mọi thứ càng ngày càng đi xa hơn với John Wick . Với kết thúc mở vô cùng ấn tượng của phần 2, khán giả có quyền hy vọng vào phần 3 đen tối hơn, gay cấn hơn.