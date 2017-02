Nam diễn viên của phim Tuổi thanh xuân 2 đã tham gia chương trình thực tế Laws of the Jungle của đài SBS.

Trong tập phát sóng vào ngày 10/2 vừa qua, Kang Tae Oh - thành viên nhóm nhạc 5urprise và Kyung Li - thành viên nhóm nhạc Nine Muses đã có cơ hội thám hiểm rừng xanh ở Kota Manado, Indonesia khi tham gia show thực tế Laws of the Jungle của đài SBS.

Trong khi đi cùng Kyung Li, Kang Tae Oh được khen rất lịch thiệp và đàn ông khi anh chủ động giúp đỡ thành viên đi cùng vượt qua quãng đường trơn trượt bằng cách nắm tay cô. Khi trời mưa tầm tã, nam diễn viên phim Tuổi thanh xuân còn tìm một chiếc lá lớn để che cho Kyung Li.

Kang Tae Oh còn rất dễ thương khi cầm chiếc lá lớn - chiếc ô từ tự nhiên và ngửi thấy mùi mưa. Trong quá trình khám phá, cả hai bị lạc nhưng Kang Tae Oh rất dũng cảm vượt qua bụi rậm và tìm cách trở về an toàn.

Trước khi tham gia chương trình, Kang Tae Oh còn nhận được lời khuyên hữu ích từ thành viên cùng nhóm là Seo Kang Jun. Seo Kang Jun từng tham gia chương trình trước đó và có cảnh báo với Kang Tae Oh về thời tiết ngày nóng đêm lạnh khắc nghiệt ở rừng sâu.

Kang Tae Oh ban đầu cũng hơi lo lắng và Seo Kang Jun còn đùa thêm: "Hãy mang nhiều đồ lót nhé".