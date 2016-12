Sau vai diễn trong phim "Tuổi thanh xuân", Kang Tae Oh trở thành mỹ nam có lượng người hâm mộ đông đảo ở Việt Nam, nhất là các cô gái. Tuy nhiên, tại thị trường quê nhà ở Hàn Quốc, Tae Oh vẫn chưa tạo được sự nổi bật giữa rừng trai xinh, gái đẹp khác.

Nổi tiếng ở Việt Nam

Kang Tae Oh có tên thật là Kim Yoon Hwan, sinh năm 1994. Năm 2011, Tae Oh và 4 chàng trai khác được đào tạo toàn diện các kỹ năng về ca hát, diễn xuất trong 2 năm sau khi vượt qua chương trình "Actor’s League" của Fantagio Entertainment. Sau khi kết thúc quá trình đào tạo, cả 5 người được cơ quan quản lý ra mắt nhóm nhạc thần tượng 5urprise.

Song song quá trình ca hát, Tae Oh bắt đầu tham gia một số phim truyền hình như loạt phim "Hoa hậu Hàn Quốc" với những vai phụ, trong năm 2013 - 2014. Tại Hàn Quốc thời điểm đó, Tae Oh vẫn chỉ là hạt cát mờ nhạt trong rừng "trai xinh, gái đẹp", đóng vai phụ nên vai trò diễn viên cũng chưa được khẳng định rõ. Cũng trong năm 2014, Kang Tae Oh được mời vào phim "Tuổi thanh xuân"- phim hợp tác Việt - Hàn đóng cùng Nhã Phương, từ đó tên tuổi anh được biết đến ở Việt Nam.

Trong "Tuổi thanh xuân", Tae Oh vào vai nam ca sĩ Junsu, trẻ trung, năng động, hài hước. Vai diễn không đặt nặng nội tâm nên nhẹ nhàng và không quá sức với Tae Oh. Anh nhanh chóng chinh phục được các cô gái Việt vì đúng hình mẫu "soái ca" trong lòng họ. Trong "Tuổi thanh xuân" 2, mặc dù phim nhận được lời khen chê khác nhau nhưng Tae Oh vẫn là một trong những tâm điểm thu hút sự chú ý, được sự ủng hộ bởi lượng người hâm mộ đã có trước đó.

Vẻ điển trai của Tae Oh.

Vẻ ngoài điển trai, sự thân thiện giúp Tae Oh chinh phục khán giả Việt vốn sẵn dành tình cảm cho các nghệ sĩ Hàn Quốc. Lượng người hâm mộ của Tae Oh tăng theo thời lượng phim phát sóng và thông tin về anh cũng được biết đến nhiều hơn. Tên tuổi của Tae Oh phủ khắp báo chí Việt giúp cho chàng diễn viên này một số thuận lợi trong công cuộc chinh phục khán giả quê nhà. Sau phim "Tuổi thanh xuân", Tae Oh có tham gia 4 phim truyền hình khác ở Hàn Quốc gồm: "Queen's Flower "(MBC), "To Be Continued" (MBC), "Twenty Again" (tvN) và "The Dearest Lady". Tuy nhiên, nam diễn viên này vẫn rất còn một vai cá tính, khẳng định khả năng diễn xuất của mình, tạo dấu ấn trong lòng khán giả.

Về hoạt động âm nhạc, 5urprise đã phát hành đĩa đơn với ca khúc chính "From My Heart" từ phim "Tuổi thanh xuân" vào năm 2014. Họ vẫn tiếp tục quảng bá cho đĩa đơn này và dù không nổi bật tại thị trường trong nước nhưng vẫn được nước ngoài chú ý, giúp tên tuổi nhóm lan rộng. Có thể nói, Tae Oh là diễn viên thành danh ở thị trường Việt Nam. Anh dùng nó để làm bàn đạp, chinh phục lại thị trường trong nước. Điều cần thiết của Tae Oh hiện nay là mong mỏi có được vai diễn nổi bật tại quê nhà để thăng hoa.

Không ngừng nỗ lực

Làng giải trí Hàn Quốc khắc nghiệt, đó là lý do các nghệ sĩ trẻ không ngừng nỗ lực để chứng tỏ bản lĩnh của mình. Kang Tae Oh là một nghệ sĩ trẻ như thế, hiện chưa tạo được tiếng vang ở quê nhà nhưng vẫn tích cực tham gia các hoạt động để người hâm mộ không quên mình. Ngoài đóng phim truyền hình, ca hát, Tae Oh còn tham gia chương trình truyền hình thực tế "Law of jungle" có tiếng ở Hàn Quốc để khuếch trương danh tiếng của mình trong lòng khán giả quê nhà.

Tại thị trường Việt Nam, Tae Oh được người hâm mộ yêu thích bởi sự thân thiện đúng chuẩn được đào tạo kỹ. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt 2 năm được đào tạo giúp Kang Tae Oh đủ khả năng chinh phục khán giả Việt và một số thị trường khác. Thêm vào đó, Việt Nam thiếu vắng những nam diễn viên vừa có ngoại hình vừa được đào tạo đa năng như Tae Oh. Khán giả Việt vẫn dành tình cảm lớn cho nghệ sĩ Hàn thông qua các hoạt động lan tỏa văn hóa khác nên tài tử này dễ dàng nhận được sự yêu thương của khán giả Việt mà nghệ sĩ Việt chưa chắc có được. Dù xa cách một thời gian sau "Tuổi thanh xuân" 1 nhưng người hâm mộ vẫn không quên Tae Oh, vẫn đón tiếp nồng nhiệt khi anh quay lại.

Nam diễn viên người Hàn nhưng thành công ở Việt Nam.

Nam diễn viên này từng chia sẻ trên các phương tiện truyền thông rằng ngôn ngữ là khó khăn lớn khi anh đóng phim cùng bạn diễn Việt Nam. Đôi bên luyện tập bền bỉ để cùng vượt rào cản này. Anh thường xuyên ngạc nhiên bởi vẻ đẹp thiên nhiên nơi mình đến quay phim, nhất là phong cảnh ở Đà Nẵng. Những ấn tượng đẹp từ thiên nhiên đến con người, ẩm thực Việt vẫn in đậm trong anh tạo thành giây phút vui vẻ khó quên. Nó xóa bỏ những lo lắng, bối rối ban đầu khi một người ngoại quốc đến làm việc ở nước xa lạ. "Chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ quay lại Việt Nam ngay" - Kang Tae Oh thổ lộ.

Ngoại hình sáng, tuổi đời trẻ, kinh nghiệm diễn xuất không ít, Tae Oh vẫn còn nhiều cơ hội để chứng minh khả năng của mình. Diễn viên Nhã Phương cũng từng nhận xét về nam diễn viên này: "Trong "Tuổi thanh xuân", đối với tôi, Kang Tae Oh là bạn diễn tuyệt vời nhất từ trước đến nay, bạn ấy luôn tạo cho tôi cảm xúc để diễn, tuy nhiên cả hai đều chưa đủ sự chín chắn để có thể bộc lộ hết được cảm xúc của nhân vật!".