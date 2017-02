TPO - Nam diễn viên Kang Tae Oh sẽ đóng vai nam chính trong dự án truyền hình "You Are Too Much" bên cạnh đàn chị nổi tiếng Goo Hye Sun và các ngôi sao tên tuổi khác của làng giải trí Hàn Quốc.

Nam diễn viên Kang Tae Oh. Gần đây, đoàn làm phim "You Are Too Much" của đài MBC (Hàn Quốc) đã có buổi đọc kịch bản đầu tiên với sự tham gia của hai nữ chính Uhm Jung Hwa và "nàng cỏ" Goo Hye Sun, nam diễn viên chính Kang Tae Oh và các diễn viên tên tuổi khác. Dàn diễn viên "You Are Too Much" trong buổi đọc kịch bản đầu tiên. "You Are Too Much" là bộ phim truyền hình cuối tuần, dự kiến kéo dài 50 tập. Phim kể về cuộc đời của nữ nghệ sỹ Hàn Quốc lừng danh Yoo Ji Na (Uhm Jung Hwa đóng), người luôn giữ trong mình nỗi đau quá khứ, và Jung Hae Dang (Goo Hye Sun đóng), ca sĩ phòng trà kiếm sống bằng cách bắt chước những nghệ sĩ khác. Goo Hye Sun trở lại màn ảnh nhỏ sau 2 năm. Uhm Jung Hwa trẻ trung tuổi 47. Đáng chú ý, phim có sự góp mặt của Kang Tae Oh, nam diễn viên sinh năm 1994, nổi tiếng tại Việt Nam qua hai phần phim "Tuổi thanh xuân". Trong phim, Kang Tae Oh thủ vai nam chính Lee Kyung Soo. Đây là nhân vật bị mù vì một tai nạn lúc nhỏ, nhưng có thiên phú về piano. Kang Tae Oh nổi tiếng tại Việt Nam qua phim "Tuổi thanh xuân". Kang Tae Oh là một trong những diễn viên Hàn Quốc được nhiều khán giả Việt Nam yêu mến qua dự án phim hợp tác Việt – Hàn "Tuổi thanh xuân", đóng cặp với nữ diễn viên Nhã Phương. Tuy ghi dấu ấn tại Việt Nam, nhưng ở quê nhà, Kang Tae Oh là một nghệ sĩ trẻ khá mờ nhạt. Dự án mới lần này sẽ là cơ hội để anh tạo dựng tên tuổi trong làng giải trí quê nhà. Phim dự kiến sẽ lên sóng ngày 4/3. Kang Tae Oh: "Sao" tại Việt Nam, mờ nhạt ở quê nhà Sau vai diễn trong phim "Tuổi thanh xuân", Kang Tae Oh trở thành mỹ nam có lượng người hâm mộ đông đảo ở Việt Nam, nhất là các cô gái. Tuy nhiên, tại thị trường quê nhà ở Hàn Quốc, Tae Oh vẫn chưa tạo được sự nổi bật giữa rừng trai xinh, gái đẹp khác.

