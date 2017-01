Các đạo diễn "Avatar" và "Deadpool" đang xúc tiến khởi động phần phim "Terminator" ra mắt năm 2019.

Deadline đưa tin đạo diễn James Cameron, đạo diễn Tim Miller và David Ellison đang bàn thảo thực hiện phim điện ảnh mới về nhân vật Kẻ Hủy Diệt lừng danh màn bạc, dự kiến ra mắt năm 2019. James Cameron đóng vai trò giám chế toàn bộ dự án. Tim Miller chỉ đạo tác phẩm còn nhà sản xuất Ellison sẽ làm việc với các biên kịch để viết kịch bản theo hướng sáng tạo nhất.Terminator dự kiến được James Cameron sản xuất xen kẽ với loạt Avatar. Cốt truyện có thể khởi động lại series Terminator hoặc chuyển hướng mới, kể về cuộc chiến đấu của con người với loài robot sinh học Skynet trong tương lai. Cặp sao Arnold Schwarzenegger và Linda Hamilton có thể trở lại phim mới.The Terminator là thương hiệu làm nên tên tuổi cho đạo diễn James Cameron trước khi ông vang danh với Titanic (1997) và Avatar (2009). Nhà làm phim người Canada chính là người tạo nên thành công cả về mặt phòng vé và chuyên môn cho hai tập đầu tiên - The Terminator (1984) và Terminator 2: Judgment Day (1991). Các phần ba, bốn và năm của series (2003 - 2015) không do Cameron đạo diễn.Trong khi đó, The Terminator 2019 có thể là dự án nối tiếp Deadpool 2 của đạo diễn Tim Milller. Kể từ sau phim 17+ đầu tay, nhà làm phim sinh năm 1970 thành đạo diễn đắt show ở Hollywood. Trong hai năm tới, ông cũng làm The Girl with the Dragon Tattoo và Thor: The Dark World.