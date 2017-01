TP - 42 tuổi, bán được 75 triệu bản đĩa trên toàn thế giới. Robbie Williams chiếm được 18 giải thưởng BRITs, gồm cả Giải thưởng Thành tựu trọn đời của Anh quốc năm 2010, và mới đây nhất cuối năm 2016, Rob lĩnh giải thưởng Hình tượng Anh. Năm 2017, Rob chuẩn bị một tour diễn vòng quanh châu Âu cho album The Heavy Entertainment Show.

Quỷ quái

Bắt tay phóng viên trong phòng ngủ thuộc quần thể khách sạn của mình, Robbie Williams giải thích, anh vừa trở dậy - lúc này đã là 2h30 chiều- rồi châm một điếu thuốc. Cách đây 4 năm, khi cô con gái Teddy chào đời, Rob bắt đầu chiến dịch… bỏ thuốc. “Ðúng thế, tôi bỏ thuốc”, Rob bảo, “với một kẻ nghiện ngập như tôi thì quả là một vấn đề. Lửa châm rồi lại dập, và điếu khác lại lập lòe. Tôi tránh bằng cách tập trung vào tập luyện liên tục ba giờ một ngày và ăn đồ kiêng Minstrels. Tới một ngày, tờ Daily Mail chụp hình tôi chỉ còn da bọc xương giống như huyền thoại Elvis Presley trước khi chết. Khủng khiếp, khủng khiếp lắm. Tôi lên sàn diễn mà thú thực là ai đó bảo tôi sexy thì thật đáng… nghi ngờ”.

Rob cười lớn và kể chuyện quay trở lại chế độ bình thường. “Tôi trốn vợ trong năm tuần. Tôi làm gì á, tôi giấu sẵn nước súc miệng và nước rửa tay khô vào một nơi an toàn. Tôi thức giấc trước vợ một giờ, trèo qua cửa sổ, rít thuốc, lục tìm đồ và rồi vệ sinh miệng thật sạch sẽ, không còn mùi vị gì. Nhẹ nhàng tháo giày không làm nàng thức giấc”.

Một Robbie Williams chuẩn mô tả về bản thân là “một người chia sẻ quá mức tới mức bệnh lý”. Và quả là mệt mỏi khi là Rob, dù cả khi không hát.

Với điếu thuốc trong tay, Rob dường như trong trạng thái vui vẻ. Chính đĩa đơn Party Like a Russian mới ra mắt trước khi The Heavy Entertainment Show tung hôm đầu tháng 11/2016, vấp một sự phản kháng của người dân ở đó. Dân Nga vốn cuồng mộ Robbie Williams, lần này quả là một sự tổn thương, tuy nhiên mọi thứ lại đã êm xuôi. Rob đã chuẩn bị cho chuyến du ca vào tháng 6/2017 với các nước Bắc Âu.

Cuối năm 2016, Rob xuất hiện trên trang bìa tạp chí Ðức, trả lời phỏng vấn cho tờ Attitude, dành cho lượng độc giả đồng tính ở Anh. Robbie Williams luôn bị cánh săn ảnh chầu chực trước nhà dù ở ngay London (Anh) hay về nhà vợ ở Los Angeles (Mỹ).

Album thứ 10, The Heavy Entertainment Show, đánh dấu sự trở lại của Robbie Williams với Guy Chambers, người cùng viết nhạc và đã tạo ra nhiều bài hát hit trong gần hai mươi năm qua: Angels, Feel, Let Me Entertain You. Rob là “một kẻ ám ảnh loạn thần”. “Tôi luôn tìm thấy mọi thứ đến lo lắng, và nếu không có, tôi lại làm rối hết cả lên”.

Năm 2006, mới 22 tuổi, Robbie Williams đã lập kỷ lục huyền thoại trong sự nghiệp với kỉ lục đĩa bán được đạt kim cương tại 12 quốc gia và bán được 2 triệu bản riêng ở châu Âu. Theo thống kê, Williams là ca sĩ Anh có lượng đĩa bán đạt kỷ lục cao nhất tại lịch sử của châu Mỹ La tinh.

Swings Both Ways, album trước, năm 2013 của Rob đã đạt kỷ lục kim cương đúp, đứng vị trí số 1 kéo dài cả tuần Giáng sinh, con số là 2,3 triệu bản. Lần này, con số của bài hát Party Like a Russian đã đạt tới kỷ lục 5-6 triệu bản. Những bài hát của Rob thường viết cho cô con gái cưng Teddy và cậu con trai bé bỏng Charlie. Lời bài hát như thủ thỉ, nhắn nhủ, dễ gần. Mỗi lần Rob cất lời, cả hàng ngàn người trên nhiều sân vận động đều hát cùng. Thủ thuật đơn giản, mỗi lần tung ra một bài hát mới, bài hát của Rob ngoài đĩa đơn chính thống, nhà sản xuất bao giờ cũng tung ra một video chạy lời. Dân chúng, người yêu nhạc Rob ở Anh và châu Âu thuộc cũng là điều dễ hiểu.

Bản thân Rob trải qua nhiều cơn sang chấn tâm lý, phải điều trị nhiều lần. Liệu pháp tinh thần, và người giúp Rob đạt được thành công của ngày hôm nay chính là vợ, cô Ayda Field.

Chùm Ảnh: Robbie Williams.

Ca hát

Anh đã bán được 75 triệu album trên toàn thế giới, chắc gì anh cần phải làm việc thêm nữa? - phóng viên tờ The Guardian ướm hỏi. Rob đáp: “Nhưng tôi thì phải làm. Bởi vì tôi đã có ba năm nghỉ ngơi không làm việc gì. Não tôi gần như ngừng làm việc. Cũng có khía cạnh về tiền bạc đấy, tôi cần phải làm việc, bởi điều cơ bản là: Con người nghỉ hưu và rồi họ qua đời. Tôi có một công việc tuyệt vời, và đó là một sở thích thực sự tuyệt vời. Âm thanh luôn kỳ diệu, nhưng bạn sẽ chết sẵn từ trong rồi nếu bạn không làm việc. Vậy là tôi cần phải ca hát thôi”.

Cái nôi ca hát đầu tiên của Rob chính là ban nhạc Take That, tan rã năm 1995. Bốn thành viên còn lại chia tay thực sự, Rob chấp chới một thời gian, nhưng đã trở lại ngay năm 1997 với bài hit Feel. Từ 2010 đến 2012, Rob trở lại tái hợp cùng ban nhạc Take That. Tuy nhiên, bản thân Rob là một con người mâu thuẫn và luôn muốn đứng độc lập. Take That thành công trên mặt của một ban nhạc. Còn Rob chói lói trong một giọng ca solo. Những bài hát của Rob như lời một thiên thần, trấn an và ưu ái những tâm hồn rạn vỡ. Từ nước Úc, tới các nước châu Âu, và ngay tại Anh, họ cuồng nhiệt chen chúc, công kênh trên sân vận động có sức chứa cả vạn người để được nghe Rob hát và cùng hát với Rob…

Ðáng yêu

Robbie là ca sĩ của Anh quốc nhưng hiện đang sống tại Los Angeles (Mỹ) cùng vợ Ayda Field và hai con, bé gái Teddy 4 tuổi và bé trai Charlie, 2 tuổi. “Bọn trẻ thu hút sự chú ý của tôi khỏi những điều căng thẳng và nghiện ngập. Cuộc sống của tôi đã tốt lên gấp mười lần vì chúng. Làm cha điều đó thật tuyệt. Ðây là công việc của riêng tôi. Một công việc không bình thường chút nào. Và bọn trẻ đã khiến mọi điều đối với tôi trên cả tuyệt vời”.

Robbie Williams và Ayda Field giữ bọn trẻ tránh xa sự săn tìm của công chúng. “Chúng tôi chưa từng chụp bức ảnh rõ mặt bọn trẻ, điều này thực sự quan trọng đối với chúng”, Robbie và vợ nói họ quyết định xuất hiện trước phương tiện thông tin đại chúng. “Chúng tôi thực sự tự hào và muốn chia sẻ mọi thứ nhưng có một luật ở đất nước này áp dụng, bọn trẻ không được phép xuất hiện trên báo chí trừ khi chính chúng cho phép”.

Robbie Williams xuất hiện trên truyền hình, là khách mời thường xuyên của các buổi nói chuyện trực tiếp. Rob và Ayda là gương mặt hot, kiếm bộn tiền từ Instagram trong năm 2016. Trên trang web, Rob ít hát, chủ yếu có những mẩu chuyện nhỏ trêu đùa với mẹ vợ. “Ở Anh và châu Âu tôi được coi trọng, nhưng ở Mỹ, tôi đi trên phố, nhiều người chắc gì đã nhận ra!” - Rob hài hước.