TPO - Người hâm mộ hoàn toàn bất ngờ khi biết bộ tứ HLV chương trình The Voice- Giọng hát Việt 2017 là Thu Minh, Tóc Tiên, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh.

Mới đây, BTC chương trình The Voice đã chính thức tiết lộ bộ tứ quyền lực của Giọng hát Việt mùa thứ 4 đó là: Thu Minh, Đông Nhi, Tóc Tiên và Noo Phước Thịnh. Theo đó, chỉ có nữ ca sĩ Thu Minh là HLV đã từng ngồi ghế nóng chương trình này. Ba gương mặt còn lại gồm Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên đều là những tên tuổi mới nổi trong làng giải trí Việt. Trong đó, Tóc Tiên có kinh nghiệm ngồi ghế nóng chương trình Thần tượng âm nhạc nhí mùa đầu tiên, Đông Nhi và Noo Phước Thịnh cũng trở thành HLV chương trình Giọng hát Việt nhí.

Vì vậy, việc để Tóc Tiên, Đông Nhi và Noo Phước Thịnh ngồi ghế nóng Giọng hát Việt 2017 đã gây tranh cãi.

Chính vì vậy, sự xuất hiện của Tóc Tiên, Đông Nhi và Noo Phước Thịnh đã gây ra những tranh cãi gay gắt. Một số ý kiến bình luận của khán giả cho rằng, xét về tuổi đời, tuổi nghề thì cả 3 ca sĩ trẻ chưa “xứng tầm” để ngồi ở vị trí HLV. Thậm chí, có người đặt giả thuyết nếu thí sinh đi thi là những cái tên như: Dương Hoàng Yến, ca nương Kiều Anh… thì cả 3 HLV này không đủ sức để chỉ bảo, dạy dỗ.

Một số bình luận của khán giả khi biết thông tin Thu Minh, Tóc Tiên, Đông Nhi và Noo Phước Thịnh ngồi ghế nóng chương trình Giọng hát Việt 2017.

Trước những làn sóng phản đối từ phía người hâm mộ, bộ ba Tóc Tiên, Đông Nhi và Noo Phước Thịnh khá tự tin là mình có thể ‘làm nên chuyện’ trong chương trình Giọng hát Việt năm nay.

Đông Nhi có kinh nghiệm khi dẫn dắt các thí sinh nhí trong chương trình Giọng hát Việt nhí.



Đông Nhi khẳng định: “Bản thân 4 HLV đã có rất nhiều năm hoạt động âm nhạc và đã có những kinh nghiệm riêng. Nói đến tuổi đời, Nhi thì cũng gần 30 rồi nên cũng không trẻ nữa. Nhi nghĩ đây không phải là sự mạo hiểm mà chính là sự thay đổi giúp chương trình tươi mới và trẻ trung hơn”.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh từng gây tranh cãi khi ngồi ghế nóng chương trình Giọng hát Việt nhí.



Là HLV nam duy nhất của chương trình, Noo Phước Thịnh bày tỏ: “Đến với The Voice 2017, Noo tràn đầy năng lượng và tự tin. Ở cuộc thi này, đòi hỏi kĩ thuật và kinh nghiệm phải nhiều hơn so với The Voice Kids. Noo sẽ đem đến chương những kinh nghiệm mà mình đã học được từ 8 năm qua. Từ những gì mình có, Noo sẽ sáng tạo thêm nữa để làm cho đội của Noo sẽ là đội “bất khả chiến bại”. Cảm xúc của Noo dành cho cuộc thi này quá nhiều, nên việc ai ngồi xung quanh mình Noo không quan tâm cho lắm, Noo chỉ quan tâm mình làm được gì cho chương trình và cho thí sinh của mình”.

Sự trẻ hóa trong dàn HLV các chương trình thực tế khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang, lo lắng.



Bên cạnh đó, Tóc Tiên cũng chia sẻ: “Bất cứ nghệ sĩ nào khi được nhận lời mời làm HLV cho The Voice cũng đều là một vinh dự. Tuy nhiên, đối với những nghệ sĩ trẻ như Tiên thì vinh dự càng lớn, áp lực cũng sẽ rất lớn. Trước giờ, tính của Tiên đều thích đặt mình vào những thử thách khó khăn, những cái người khác nghĩ mình không làm được thì Tiên càng muốn chứng tỏ khả năng của mình. Tiên nghĩ sau hai năm về Việt Nam, thì đây là thời điểm phù hợp nhất để Tiên thử sức ở vai trò mới. Dù biết phía trước có nhiều khó khăn nhưng Tiên vẫn nhận lời vì muốn đánh dấu một cột mốc mới, cũng như là một bước đệm cho những dự án âm nhạc sắp tới của Tiên. Tham gia vào chương trình Tiên cũng không dám khẳng định chuyên môn của mình, vì có rất nhiều anh chị đi trước điển hình là chị Thu Minh. Cái Tiên muốn khẳng định là sự nghiêm túc của mình ở cuộc thi The Voice”.

Tập 1 chương trình Giọng hát Việt 2017 sẽ lên sóng lúc 21h tối Chủ nhật, ngày 12/2/2017 trên kênh VTV3 .