TPO - Liên tiếp những cặp đôi nổi tiếng của làng giải trí Hàn Quốc báo tin kết hôn, công khai chuyện yêu đương chỉ trong tháng 3.

Joo Sang Wook và Cha Ye Ryun

Ngày 29/3, báo chí Hàn Quốc rộ tin, cặp đôi Joo Sang Wook và Cha Ye Ryun sẽ làm đám cưới vào tháng 5 tới. Thông tin này sau đó được đại diện của nam diễn viên Joo Sang Wook xác nhận.

Cặp đôi gặp gỡ qua bộ phim truyền hình Glamorous Temptation (Cám dỗ nghiệt ngã) của đài MBC. Trải qua bao phen khán giả đồn đoán, cặp đôi thừa nhận hẹn hò vào tháng 3/2016.

Thú vị hơn, Cha Ye Ryun chính là người đã bắt được hoa cưới của nữ ca sĩ Bada (S.E.S) trong hôn lễ đẹp nhất xứ Hàn ngày 23/3 vừa qua.

Joo Sang Wook, sinh năm 1978, là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam qua các tác phẩm như Good Doctor (Thiên thần áo trắng), series Special Affairs Team TEN (Đội đặc nhiệm TEN), Giant (Cuộc đời lớn)… Trong khi đó, người đẹp Cha Ye Ryun, kém vị hôn phu 7 tuổi, từng sang Việt Nam đóng phim "Mười".

Lee Sang Woo và Kim So Yeon

Trước đó một ngày, đại diện của một cặp đôi diễn viên khác, Lee Sang Woo và Kim So Yeon, thông báo: "Hôm nay (28/3), gia đình hai bên gặp mặt và hôn lễ sẽ diễn ra vào tháng 6 tới”.

Cặp đôi gặp gỡ qua bộ phim truyền hình Happy House của đài MBC. Với tác phẩm này, hai diễn viên nhận được giải thưởng Nam/Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong mảng "Phim truyền hình dài tập" tại Lễ trao giải MBC Drama Awards 2016.

Tình cảm trong phim chuyển ra đời thực, cặp đôi công khai hẹn hò vào tháng 8 năm ngoái.

Nữ diễn viên Kim So Yeon, sinh năm 1980, được biết đến qua các bộ phim truyền hình như All About Eve (Thời quá khứ), Iris (Mật danh Iris), Prosecutor Princess (Nữ công tố viên sành điệu)… Bên cạnh đó, Lee Sang Woo, cùng tuổi, cũng là cái tên quen thuộc trong các phim Feast of the Gods (Bữa tiệc của những vị thần), Goddess of Marriage (Nữ thần hôn nhân), All About My Mom (Câu chuyện mẹ tôi)…

Yoon Hyun Min và Baek Jin Hee

Sau 3 lần rộ tin hẹn hò, ngày 27/3, công ty đại diện của hai diễn viên trẻ Yoon Hyun Min và Baek Jin Hee lên tiếng xác nhận thông tin.

Theo đó, cặp đôi này quen biết nhau khi cùng tham gia phim truyền hình My Daughter, Geum Sa Wol (Vòng xoay hạnh phúc) của đài MBC. Tình cảm giữa cặp diễn viên trẻ phát triển từ tình đồng nghiệp sang tình yêu từ tháng 4 năm ngoái.

Baek Jin Hee (SN 1990) và Yoon Hyun Min (SN 1985) từng đóng góp không nhỏ vào thành công của "My Daughter, Geum Sa Wol" trong năm 2015, khi tạo ra chuyện tình đẹp như mơ trong phim. Cũng vì thế mà cặp đôi bị dính nghi án “phim giả tình thật” thời điểm đó.

So với bạn trai, Baek Jin Hee nhỉnh hơn hẳn về độ nổi tiếng và nhan sắc. Cô góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Missing 9 (Thần tượng mất tích), Empress Ki (Hoàng hậu Ki), High Kick 3 (Gia đình là số 1 phần 3)…

Nữ ca sĩ Bada (S.E.S) kết hôn cùng doanh nhân kém 9 tuổi

Ngày 23/3, hôn lễ của nữ ca sĩ Bada đã chính thức được diễn ra tại nhà thờ Eunhyun, Jungnimdong, Seoul, Hàn Quốc. Cô kết hôn cùng một doanh nhân kém 9 tuổi sau vài tháng tìm hiểu.

Đám cưới của Bada được mệnh danh là hôn lễ đẹp nhất xứ Hàn, với sự góp mặt của dàn sao tên tuổi Sandara Park (cựu thành viên 2NE1), Taecyeon (2PM), chủ tịch SM Entertainment - Lee Soo Man…

Đặc biệt nhất, hai thành viên còn lại của nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc đời đầu S.E.S, Eugene và Shoo, xuất hiện với tư cách phù dâu cho người chị em.

Bộ 2 S.E.S tái hợp.

Bada, sinh năm 1980, là một nữ ca sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc. Ở giai đoạn cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000, Bada cùng Eugene và Shoo gây sốt toàn châu Á trong vai trò thành viên của nhóm nhạc huyền thoại S.E.S.

Chồng mới cưới của cô không thuộc làng giải trí, nhưng cũng được chú ý không kém nhờ ngoại hình xuất sắc như tài tử.