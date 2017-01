TPO - Lý do nghệ sĩ Minh Hằng ‘bỏ’ Táo quân 2017; Trường Giang nhận cùng lúc 2 giải thưởng của Ngôi sao xanh; Noo Phước Thịnh giải thích việc được mời ngồi ghế nóng The Voice… là những tin giải trí đáng chú ý ngày 7/1.

Lý do nghệ sĩ Minh Hằng không tham gia Táo quân 2017

Nếu như Táo quân 2017 có thêm 2 nhân tố mới là Trung Ruồi và Minh Tít thì trong dàn diễn viên gạo cội lại thiếu sự xuất hiện của nghệ sĩ Minh Hằng. Chia sẻ với báo Gia đình xã hội, nghệ sĩ Minh Hằng nói: "Lẽ ra tôi cũng sẽ tham gia nhưng mấy hôm nữa, gia đình tôi phải đi nước ngoài nên việc tôi không có mặt trong Táo quân năm nay hoàn toàn là vì việc riêng chứ không phải do mải chạy show ở bên ngoài. Là người gắn bó với chương trình nhiều năm nay, không chỉ tôi mà với các bạn nghệ sĩ khác luôn dành sự ưu tiên cho Táo quân trước rồi mới đến các show ở bên ngoài".

Năm trước, Táo quân 2016 nghệ sĩ Minh Hằng cũng không thể tham gia chương trình vì bận lịch diễn của Nhà hát Tuổi trẻ ở nước ngoài.

Trường Giang nhận cùng lúc 2 giải thưởng của Ngôi sao xanh

Mới đây, danh hài Trường Giang nhận được cú đúp hai giải thưởng "Nam diễn viên được yêu thích nhất" và "Nam diễn viên xuất sắc nhất" ở hạng mục Điện ảnh trong đêm trao giải Ngôi Sao Xanh mùa thứ 3 diễn ra tối 6/1.

Trường Giang không tin mình được nhận cùng lúc 2 giải thưởng.



Bản thân nam chính “Taxi, Em tên gì?” không tin là mình được nhận cùng lúc 2 chiếc cup bởi đó là sự tin yêu, bình chọn của cả khán giả lẫn Hội đồng Nghệ thuật Giải thưởng Ngôi Sao Xanh.

Trong năm 2016 vừa qua, Trường Giang chỉ tham gia diễn xuất trong một bộ phim duy nhất là “Taxi, Em tên gì?” và không ngờ đây cũng chính là bộ phim mang về nhiều giải thưởng nhất cho Trường Giang trong sự nghiệp diễn xuất của anh từ trước tới nay.

Noo Phước Thịnh giải thích việc được mời ngồi "ghế nóng" The Voice

Không chỉ Noo Phước Thịnh mà cả Đông Nhi, Tóc Tiên đều gây tranh cãi khi được chương trình The Voice mời làm HLV cùng Thu Minh. Trước những ý kiến trái chiều của dư luận, nam ca sĩ Noo Phước Thịnh đã thẳng thắn nói về câu chuyện này.

Trả lời VTC, giọng ca “Gạt đi nước mắt” cho biết: “Không phải vô lý mà tôi được mời ngồi ghế nóng chương trình, bản thân mình phải có một dấu ấn riêng, biết mình ở đâu và chắc chắn những người đi thi cũng phải biết tại sao họ vẫn còn là một thí sinh đi thi. Vì vậy, tôi nghĩ mình ngồi trên ghế đó, những điều mình nói ra nếu bản thân họ thấy vô lý thì chắc chắn họ sẽ không về đội của mình, họ sẽ không đăng kí đi thi cuộc thi đó chứ đừng nói là chọn về đội của mình hay không. Khi mình ngồi trên cái ghế đó, phải có cái lý do của nó và mình nghĩ là những người đi thi, dĩ nhiên là họ biết ai ngồi ghế giám khảo rồi thì họ mới đi thi”.

Bên cạnh đó, Noo Phước Thịnh cũng khẳng định anh cảm thấy vui và vinh hạnh khi được so sánh với các đàn anh đàn chị. “Mỗi người có 1 khía cạnh riêng, tôi cũng có những thú vị riêng và không tránh khỏi sự so sánh. Nhưng mà so sánh với ai? So sánh với đàn anh đàn chị nên tôi thấy điều đó là chấp nhận được”- nam ca sĩ nói.

Hoàng Thùy Linh xúc động khi lần đầu tiên cầm cup

Trong đêm trao giải thưởng Ngôi sao xanh diễn ra tối 6/1, Hoàng Thùy Linh lần đầu tiên nhận một giải thưởng âm nhạc cho sự cố gắng của mình suốt một thời gian dài. Theo đó, MV "Bánh trôi nước" đã mang về cho cô cú đúp giải thưởng "MV của năm" và "Top 20 Bài Hát Xuất Sắc Nhất 2016".

Hoàng Thùy Linh bất ngờ khi mình được nhận giải thưởng của Ngôi sao xanh. Ảnh: Huy Trần.



Xúc động khi cầm cup trên tay, Hoàng Thuỳ Linh chia sẻ: “Cách đây tròn 10 năm, Linh không bao giờ nghĩ mình có thể trở lại với sân khấu chứ đừng nói là mình có thể nhận một giải thưởng nào đó. Thế rồi chẳng biết sức mạnh từ đâu, động lực từ đâu khiến mình có thể mỗi ngày mỗi ngày tiến đến gần giải thưởng này ngày hôm nay hơn. Từ lần đầu trở lại sân khấu, lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng, lần đầu trở lại truyền hình và hôm nay là lần đầu nhận một giải thưởng”.