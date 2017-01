TPO - Những dòng chia sẻ của MC Thảo Vân mới đây về con trai và bố chồng (tức bố đẻ của nam diễn viên Công Lý) khiến nhiều khán giả nghẹn ngào.

Bé Tít (con trai MC Thảo Vân và diễn viên Công Lý) và ông nội trong chương trình truyền hình thực tế.

Trưa nay (14/1), chương trình “Cháu ơi, cháu à” lần đầu lên sóng thay thế chương trình “Bố ơi, mình đi đâu thế?” với sự tham gia của Tít (con trai MC Thảo Vân và diễn viên Công Lý) và ông nội Tít đã thu hút sự theo dõi của đông đảo người hâm mộ.

MC Thảo Vân xúc động khi bố chồng vẫn luôn thương mình.



Sau khi chương trình kết thúc, MC Thảo Vân đã có những chia sẻ trên trang cá nhân khiến nhiều người xúc động. Có thể thấy, đây là lần đầu tiên Thảo Vân nói đôi điều về bố chồng (bố của Công Lý). Thảo Vân thú nhận: “Ông nội và con đã mang đến cho mẹ quá nhiều bất ngờ, quá nhiều cảm xúc! Lúc thì cười rinh rích, lúc thì thấy nhoè mi”.

MC Thảo Vân dành nhiều lời khen cũng như cảm kích cho ông nội Tít như: “Ông nội đúng là hình ảnh một người ông hiền từ, bao dung, mẫu mực. Nghe ông dạy con, nghe giọng ông có một khoảnh khắc lạc đi khi nói rằng con cần biết làm nhiều thứ để giúp mẹ, vì mẹ chỉ có một mình mà mẹ muốn oà khóc! Mẹ tin tíc tắc ấy hầu hết khán giả không nhận ra, nhưng mẹ thì nhận rõ, và mẹ hiểu ông vẫn luôn thương mẹ, ông vẫn luôn nhân hậu như thế. Có lẽ đấy cũng là lý do quan trọng để con đã lớn lên với trái tim nồng ấm, khi bên con là cả một trời yêu thương”.

MC Thảo Vân và Công Lý bén duyên khi hội ngộ trong chương trình “Gặp nhau cuối tuần” và về chung một nhà vào giữa tháng 12/2004. Sau 5 năm gắn bó và có chung một cậu con trai, hai người bất ngờ “đường ai nấy đi”. Nói về lý do chia tay, Công Lý viết: "Không có một lý do nào hết, đến bây giờ tôi và Vân cũng không thể đưa ra được lý do vì sao chia tay". Trong khi đó MC Thảo Vân cho rằng hôn nhân tan vỡ dẫn tới việc ly hôn là điều không ai mong muốn. Quan trọng, nữ MC xứ Lạng khẳng định, cô không ân hận về quyết định ly hôn của mình và cô cho rằng danh hài Công Lý cũng như vậy.

Sau khi chia tay cho đến thời điểm hiện tại mối quan hệ của Thảo Vân và Công Lý vẫn rất tốt đẹp. Cả hai vẫn coi nhau như những người bạn, ứng xử một cách văn minh với nhau.