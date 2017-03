Nhìn từ phía ngoài, nơi ở của Việt Trinh giống với một ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy với khoảng không gian rộng rãi, tuy nhiên, khi bước vào trong, căn nhà của Người đẹp Tây Đô không hoành tráng như bên ngoài. Ngôi nhà hai mẹ con sinh sống nằm nhỏ gọn giữa một không gian vườn tược tươi tốt với nhiều loại hoa và cây ăn trái. Phía sau cánh cổng là khoảng sân trước nhà rất rộng, phía tay phải ngôi nhà là vị trí đẹp nhất được người đẹp chọn lựa để đặt một bức tượng Phật Bà Quan Âm. Việt Trinh cho biết, chị thỉnh bức tượng này từ chùa Non Nước về nhà riêng sau khi tham gia bộ phim Duyên trần thoát tục. Chị có thói quen trước và sau khi đi làm về đều tới lễ tại tượng Phật này để cầu xin sự bình an, may mắn.