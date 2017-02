TPO - Xuất hiện trở lại trên Tạp chí Elle số tháng 3, người đẹp “Goblin” Kim Go Eun đã có những chia sẻ mang thông điệp nâng cao vị thế người phụ nữ trong xã hội hiện đại.

Kim Go Eun trong họa báo trên số ra tháng 3 của Tạp chí Elle. Ảnh: Elle

Năm 2016 có thể gọi là bước khởi đầu cho giai đoạn rực rỡ nhất sự nghiệp diễn xuất của Kim Go Eun, với sự thành công của 2 tác phẩm truyền hình Cheese in The Trap và Goblin (đều thuộc đài TvN). Đặc biệt, vai diễn Ji Eun Tak trong siêu phẩm Goblin mang tên tuổi của mỹ nữ sinh năm 1991 vượt qua ranh giới Hàn Quốc, phủ sóng khắp châu Á.

Kết thúc thời gian nghỉ ngơi hậu Goblin, Kim Go Eun xuất hiện trở lại trên tạp chí thời trang danh tiếng Elle số tháng 3 với chủ đề "Yes! We are Women" (Vâng! Chúng tôi là phụ nữ).

Bên cạnh những tấm họa báo mê hoặc, tuyệt đẹp, “nàng thơ” Kim Go Eun còn chia sẻ quan điểm về cái đẹp.

“Có một điều mà tôi mong muốn ở bản thân, đó là sở hữu tâm hồn lành mạnh và trái tim nhiệt huyết. Mong ước này khó khăn hơn tôi nghĩ. Đương nhiên, rất tuyệt vời nếu xinh đẹp trong mắt mọi người, nhưng nếu vì thế mà phải gò ép bản thân theo thứ gọi là chuẩn mực của cái đẹp, tôi cảm thấy bản thân ngày càng suy kiệt. Tôi tin rằng không có khuôn khổ nào cho cái đẹp, mỗi người đều đẹp theo cách riêng của họ”, nữ diễn viên bộc bạch.

Với Kim Go Eun, toàn bộ quá trình từ khi sinh ra đến trưởng thành đều tạo nên vẻ đẹp của người phụ nữ. Ảnh: Elle

Khi được hỏi làm sao để hạnh phúc với tư cách một phụ nữ, Kim Go Eun gửi đến thông điệp: “Chỉ riêng sự tồn tại của phụ nữ đã là đẹp rồi. Ở mỗi độ tuổi, vẻ đẹp đó được hiểu theo một nghĩa khác nhau. Nó giống như cắt đá và tìm thấy kim cương bên trong, toàn bộ quá trình từ khi sinh ra đến trưởng thành đều tạo nên vẻ đẹp của người phụ nữ”.