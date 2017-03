Diễn viên "Vườn sao băng" mắc chứng sốc phản vệ, buộc phải để người khác thay cô đóng phim.

Vợ chồng Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun.

Công ty quản lý của Goo Hye Sun cho hay, nữ diễn viên được ra viện vào sáng 29/3, sau năm ngày nằm viện. Tuy nhiên, sức khỏe cô chưa ổn định, cần nghỉ ngơi và phối hợp điều trị cùng bác sĩ. Cô phải vào bệnh viện khám hàng ngày.

Diễn viên được chẩn đoán mắc sốc phản vệ, một trong những phản ứng dị ứng tức thì nguy hiểm nhất, có thể gây tử vong.

Goo Hye Sun nhập viện hôm 24/2 do chóng mặt, khó thở. Phía công ty quản lý làm việc với đoàn phim You're Too Much - dự án cô đang tham gia - để thống nhất nữ diễn viên rút khỏi sản phẩm truyền hình, tập trung chữa bệnh. You're Too Much lúc đó phát được sáu tập trên đài MBC, từ tập bảy, vai diễn của Goo Hye Sun do Jang Hee Jin đảm nhiệm.

Goo Hye Sun sinh năm 1984, nổi tiếng với vai chính trong Vườn sao băng (2009) và thường được fan gọi bằng tên thân mật là "Nàng Cỏ". Cô kết hôn năm 2016 cùng tài tử Ahn Jae Hyun. Thay vì tổ chức đám cưới, đôi vợ chồng dành tiền tới bệnh viện làm từ thiện trong ngày trọng đại.