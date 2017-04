TPO - Á vương Đại sứ hoàn cầu, siêu mẫu Ngọc Tình bất ngờ tiết lộ anh được mời làm giám khảo đêm chung kết cuộc thi Miss Eco International 2017 vào ngày 14/4 tới ở Ai Cập. Hiện tại, Nguyễn Thị Thành đang tham gia cuộc thi này mà chưa được sự cho phép của Cục nghệ thuật biểu diễn.

Siêu mẫu Ngọc Tình.

Mới đây, Á vương Ngọc Tình chính thức công bố thư gửi từ Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch sinh thái Quốc tế (Miss Eco International 2017), mời anh tới Ai Cập tham dự cuộc thi với tư cách là Giám khảo của cuộc thi.

Theo thư gửi được gửi trực tiếp đến Á vương Trương Ngọc Tình, từ giám đốc điều hành của cuộc thi, Tiến sĩ Amaal Rezk, Ngọc Tình sẽ làm giám khảo chung kết trong khuôn khổ cuộc thi, diễn ra từ ngày 1-16/4/2017, đêm chung kết vào ngày 14/4.

Chia sẻ về điều này, Ngọc Tình cho biết: “Tôi cảm thấy thực sự tự hào khi một cuộc thi sắc đẹp lớn của Thế giới như Miss Eco mời đích danh tôi, một đại diện từ Việt Nam, trở thành giám khảo của cuộc thi. Tình đã hết sức bất ngờ khi nhận được lời mời và hiện tại đang gấp rút hoàn thành thủ tục để có thể lên đường kịp thời gian”.

Nguyễn Thị Thành đang tham gia cuộc thi Miss Eco International 2017 tại Ai Cập.

Ngọc Tình sinh năm 1988, cao 1,83 m với số đo hình thể là 103-73-96 cm. Trước khi trở thành người mẫu, anh từng là vận động viên kick-boxing, đoạt huy chương đồng giải Vô địch võ cổ truyền toàn quốc. Năm 2010, Ngọc Tình đoạt giải vàng và giải "Siêu mẫu được khán giả yêu thích nhất" tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam. Anh từng nhận giải phụ "Best Evening Suit" tại Best model of the world 2011. Năm 2016, Ngọc Tình đoạt giải Á vương Đại sứ Hoàn cầu.

Miss Eco International là cuộc thi hoa hậu du lịch sinh thái Quốc tế có nhằm tìm ra một Hoa hậu truyền cảm hứng cho các quốc gia trên thế giới vì 1 thế giới bền vững, hòa bình với sự tranh tài của hơn 80 đại diện khắp nơi trên Thế giới.

Nguyễn Thị Thành cũng đang tham gia cuộc thi này nhưng chưa được sự cấp phép của Cục biểu diễn nghệ thuật.