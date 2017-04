Dự án Safe Steps là sáng kiến vì cộng đồng tại khu vực châu Á, do Quỹ Prudence khởi xướng, có sự phối hợp thực hiện của kênh truyền hình National Geographic và Liên đoàn xe thể thao Quốc tế và Quỹ AIP - tổ chức phi chính phủ về an toàn giao thông đường bộ tại Việt Nam hỗ trợ triển khai. Thông qua các đoạn phim tuyên truyền, Safe Steps hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức và cung cấp thông tin rõ ràng về các vấn đề an toàn giao thông đường bộ, với 6 chủ đề: xe gắn máy; người đi bộ; phân tâm khi lái xe; lái xe khi uống rượu bia; dây an toàn và tốc độ giới hạn khi lái xe. Ảnh: Nguyễn Tùng

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Dương Tử Quỳnh cho biết, trong suốt quá trình làm đại sứ của UNDP và Safe Steps cô đã chứng kiến được những hậu quả vô cùng khủng khiếp do tai nạn giao thông gây ra. Đây là vấn đề tồn tại khắp thế giới, trong khi đó việc phòng chống không hề phức tạp như chúng ta vẫn nghĩ. Việc phòng chống TNGT là một trong những mục tiêu ưu tiên phát triển của cộng đồng. Ảnh: Nguyễn Tùng